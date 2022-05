Gemelas de oro

Eduardo Morán / El Diario

Sólo por unos minutos Ana Valeria fue la segunda en nacer, pero 12 años más tarde fue la primera en tener contacto con el ajedrez, a donde fue seguida poco después por su hermana gemela, Ana Paola, y así empezó para las dos una carrera de éxitos en esta disciplina, que en la presente Universiada Nacional vio ganar a Valeria medalla de oro y a Paola de plata en modalidad clásica, y a la mayor de las dos presea de oro en rápidas.

Una, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y la otra, de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, son nacidas en la ciudad de Chihuahua el 5 de mayo de 2001, y fue en la capital del estado, cuando estudiaban la primaria en el Colegio Silvano Pratt, que dieron el primer paso en el ajedrez.

“Estaba en un colegio y empezaron a dar la clase obligatoria, el primer día le gané al profe y sí me creí, la verdad, dije ‘tal vez sí soy buena’, pero no sabía mover piezas, fue de pura suerte, y después en diferentes torneos de la primaria quedaba en primero y me llevaban a competir y me empezó a gustar”, comentó Valeria, de 21 años de edad y estudiante del tercer semestre de Medicina en la UACJ.

“Un profesor nos enseñó a jugar y luego hizo un torneíto para llevarse a dos chavitos a jugar en un torneo en otra escuela, ganaron otro chavo y mi hermana, pero yo quedé en tercer lugar y me quedé con esa espinita, que ‘cómo ella y yo no’, y luego todavía el torneo en la otra escuela mi hermana lo va ganando, entonces me quedé con la espina, más picada”, recuerda Paola.

Después de eso, Ana Paola se puso las pilas y en el primer torneo estatal en que se enfrentaron llegó con la intención de ser ella la ganadora.

“En nuestro primer estatal dije ‘ahora sí le gano’, porque como era estatal abierto podíamos jugar los que quisiéramos, entonces ahí fui y le gané, y ya de ahí fue una y una, una y una”, señala la mayor de las hermanas Salas Estrada.

Al ingresar a la universidad, Paola decidió continuar los estudios en su ciudad natal, en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, mientras que a Valeria la convenció la oferta de la UACJ.

–¿Cómo ha sido el estar separada de tu hermana?

“Pues soy unida a mi hermana, pero como desde le prepa cada quien se fue a su lugarcito casi no tuvimos problema para estar separadas, pero igual sabemos que si hay torneo aquí en Juárez se queda conmigo y si hay torneo en Chihuahua pues yo me voy con ella, y así andamos pa’ todos lados juntas en ajedrez, pero pues cada quien por su lado”, responde Valeria.

“Es muy pesado, estoy muy acostumbrada a comprar cosas para ella y para mí, entonces muchas veces que ‘ay, voy a comprar una paleta’ y quiero comprar dos porque siempre estuvo ella ahí y ahora está muy pesado el saber qué voy a hacer en la tarde, y pues no voy a ir con ella, se siente feíto, sí se siente muy feo, sí la extraño”, contesta por su parte Paola.

–¿Qué es el ajedrez para ti?

“Ha sido todo, desde primaria me abrió muchas puertas, la secundaria donde entré fue gracias al ajedrez, también la prepa entré con beca gracias al ajedrez, después ahora también la universidad, creo que el ajedrez ha estado en cada parte de mi vida desde que lo conocí”, dice Valeria.

–¿Cada cuándo pueden verse?

“Los normal es cada dos o tres semanas, pero hay veces que se me va hasta un mes y medio y eso cala, porque yo no tengo tanto la oportunidad de venir para acá, ella es la que más bien va para allá en fin de semana, pero cuando yo no puedo venir para acá ahí sí se me alarga hasta el mes sin verla, entonces sí está muy feo no estarla viendo todos los días”, comenta Paola, estudiante del noveno cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica.

Conózcalas

Nombre: Ana Valeria Salas Estrada

Fecha de nac.: 5 de mayo de 2001

Lugar de nac.: Chihuahua

Edad: 21 años

Estatura: 1.50 m

Escuela: UACJ

Carrera: Médico Cirujano, tercer semestre

Logro: Oro en ajedrez clásico de la Universiada Nacional 2022

Nombre: Ana Paola Salas Estrada

Fecha de nac.: 5 de mayo de 2001

Lugar de nac.: Chihuahua

Edad: 21 años

Estatura: 1.50 m

Escuela: UTCH

Carrera: Ingeniería Mecatrónica, noveno cuatrimestre

Logro: Plata en ajedrez clásico y oro en modalidad rápido de la Universiada Nacional 2022