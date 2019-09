George Corral, más gallo que águila

Querétaro.- A pesar de haber debutado con el equipo de Coapa, George Corral confiesa que actualmente tiene más identidad con los colores de Gallos de Querétaro que con los del América, al haber cumplido más tiempo de pertenencia en la institución albiazul.

"Siempre es especial porque es el equipo que me dio la oportunidad de debutar en Primera División, pero ahora llevo muchos años en Querétaro y me siento muy a gusto aquí, mis plumas ahora son de gallo, llevo más tiempo aquí que lo que estuve en América", mencionó.

Respecto al partido ante América del próximo sábado, el lateral mexicano sabe que es de vital importancia para las aspiraciones del club dado la cercanía entre un equipo y otro en la tabla general.

"Veo un partido complicado e importante por como se viene manejando la tabla general, no podemos desaprovechar la oportunidad de sumar de a tres puntos, buscaremos mantenernos ahí arriba. Ellos están 'abajito' de nosotros en la tabla y además es un rival que viste", señaló.

Sobre el balance del torneo del conjunto queretano hasta este momento, después de nueve partidos disputados y 17 puntos acumulados, Corral asegura que no se sienten satisfechos porque aún no han ganado nada.

"La actitud ha sido lo que nos está sacando a flote, el equipo siempre está corriendo los 90 minutos, pero aún falta la segunda mitad del torneo y tenemos mucho que demostrar. Hasta ahorita no es especial este torneo porque aún no hemos ganado nada, no podemos dejarnos llevar por estar en segundo lugar", dijo.