Germán Sánchez supera las lesiones y vuelve a los clavados

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El doble medallista olímpico Germán Sánchez se rehusa a que el último recuerdo de su carrera deportiva sea una lesión y, aunque ha considerado el retiro, se aferra a la posibilidad de conseguir una tercera medalla olímpica, en París 2024.

El clavadista estaba en la cama de un hospital cuando pensó retirarse después de más de dos décadas como deportista.

"Ya no quiero más clavados, no sé siquiera si voy a caminar bien o si voy a poder saltar, necesitaba ayuda para ir al baño", reveló Germán en entrevista con CANCHA.

- ¿Qué te salvó del retiro?

"Mi ego. Que, a pesar de haberlo ganado todo, no quería que el último recuerdo de mí fuera que me retiré lesionado. Quiero que la gente diga: 'su último clavado fue en los Juegos Olímpicos' o 'se retiró ganando una medalla olímpica'".

El costo de las lesiones fue perderse el pasado ciclo olímpico, pero, como alquimista, transformó esos momentos de incertidumbre en inspiración para volver.

"Hoy disfruto más, soy más feliz, disfruto los entrenamientos, a mis compañeros, ir de mi carro al gimnasio y saludar a los trabajadores".

Nuevos retos

A su vuelta a los clavados se encontró con una nueva generación de clavadistas en San Salvador 2023, donde sacó la experiencia y logró un bronce en plataforma sincronizada varonil, en esa justa que marcó el inicio del ciclo rumbo París 2024.

Y también se encontró con un deporte ahogado por las autoridades deportivas.

Germán se siente más humano y se aleja de los estereotipos que le imponen a los deportistas no fallar.

"Invencible (es como quiero ser recordado). No significa que lo haya ganado todo, sino que pasé por un proceso difícil y me di cuenta de qué estoy hecho y quiero que digan que no me di por vencido".

Desde la cima de la plataforma el presente luce esperanzador para Germán, quien sueña con el resplandor de una tercera medalla olímpica en su pecho.

El clavadista emprendedor

Germán Sánchez se ha clavado en el emprendimiento.

Un negocio digital, un próximo proyecto en Guadalajara que involucra al deporte y la diversión y un documental son parte de los planes del clavadista mexicano para invertir en su futuro.

"El deporte algún día se va a acabar", admite Germán, quien ha explorado nuevas posibilidades para cuando se retire, después de más de 20 años de carrera deportiva.

La familia ha crecido y luego de varias lesiones en el pasado ciclo olímpico perdió la beca de Conade, pero se ha preparado para la vida después del deporte.

"Yo ya tenía mi dinero y todavía le pedía permiso a mi mamá para comprarme un carro. Desde niño entrenaba, iba a la primaria y regresaba a entrenar, nos inculcaron entrenar y estudiar", contó.

"Hice una carrera en mercadotecnia, siempre escuchaba que si me lesionaba qué iba a hacer después si se terminaba mi carrera deportiva, todo eso lo he puesto en práctica, hay muchas formas de generar (ingresos)".

La serie del basquetbolista Michael Jordan lo inspiró a realizar un documental sobre su historia, en la que se ha mostrado más real que nunca.

"Todo esto ha surgido de los momentos difíciles, estamos trabajando en un documental, tenemos muchas horas de grabación, vi la serie de Michael Jordan y yo quiero algo así, y que se inspiren en mi historia.

Elige salud mental

"Yo conozco de los mejores atletas del mundo y han intentado quitarse la vida porque, aun teniéndolo todo, los logros no te definen como persona", reconoció Germán Sánchez.

El doble medallista olímpico habló sobre cómo en la actualidad la salud mental tomó gran relevancia en el deporte luego de casos muy conocidos como los de Michael Phelps y Simone Biles, quienes abiertamente han hablado sobre cómo han lidiado con enfermedades como la depresión o ansiedad.

"Hace no mucho a lo mejor sufrí depresión y yo ni en cuenta que la tenía", admitió el clavadista.

"Si yo no hubiera tenido al psicólogo con el que trabajé previo a los (Juegos) Olímpicos y todo lo que estoy haciendo hoy en día a lo mejor también no hubiera estado. Hoy tiene un nombre: salud mental para el atleta".

Hubo ocasiones, recuerda, que llegó llorando a su casa después de un entrenamiento.

"Le decía a mi mamá que no me había ido bien en el entrenamiento, estaba triste y mamá me decía: 'ya no vayas, mejor quédate aquí a descansar'".

Germán aplaudió las iniciativas que hay en favor de la salud mental de los deportistas.

"Me da gusto que hoy en día hay personas especializadas para ayudar y que siga creciendo hacia el deporte y la sociedad.

"Y que no pasa a nada si pierdes, no le debemos nada a nadie. No sabemos qué esfuerzo tuvo el décimo lugar", comentó.