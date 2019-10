Gerrit Cole mejoró con la sabermetría

Gerrit Cole entró en una sala de conferencias luego de uno de sus entrenamientos de pretemporada con los Astros. Unas 10 personas lo esperaban en aquel día de febrero de 2018.

"Había gráficas, videos, columnas que debían relacionarse", recordó Cole. "Todo era nuevo entonces, pero ahora me parece bastante sencillo".

Cole es quizás el mejor pitcher de la actualidad en las mayores. Y lo logró tras aquella presentación de una hora, que lo exhortó a recurrir con más frecuencia a la recta de cuatro costuras y a la curva. En cambio, se le pedía reducir el sinker de dos costuras y atacar más a menudo la parte alta de la zona de strike.

Houston y los Yanquis de Nueva York están empatados a un triunfo por bando en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Y Cole, con foja de 18-0 en sus últimas 24 aperturas, abrirá el encuentro de hoy.

"Es explosivo. Éste es el gran escenario", comentó el mánager de los Astros, AJ Hinch. "Será complicado desde el primer pitcheo, y va a generar adrenalina".

Con sus actuaciones, Cole se está abriendo paso hacia una elite de postemporada que incluye a lanzadores como Christy Mathewson, Sandy Koufax, Bob Gibson, Orel Hershiser y Madison Bumgarner.

Parecía que los Astros recordarían durante mucho tiempo el juego del 22 de mayo porque batearon para un triple play en aquella ocasión. Ahora, dicho encuentro está en la memoria como la última vez que Cole sufrió una derrota.

Reclutado por Pittsburgh como la primera selección en el draft amateur de 2011, Cole tenía un récord de 59-42 y una efectividad de 3.50 en cinco temporadas dentro de las mayores, cuando fue cedido a Houston mediante un canje que se pactó en enero de 2018.

Desde aquella junta en la pretemporada, Cole tiene un récord de 35-10.

El coach de pitcheo Brent Strom fue quien más habló en esa reunión.

"Yo no me había adentrado en todo este ámbito antes. Así que supongo que me sorprendió saber que era casi posible pronosticar incluso cómo sería un lanzamiento contra el resto de la liga", dijo Cole.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx