Gignac olvida cómo anotar

Monterrey.- Los Tigres cayeron en la Final de la Leagues Cup y padecen de "empatitis" desde hace cinco jornadas en el Torneo Apertura 2019, lo que coincide con la sequía goleadora del delantero André-pierre Gignac, quien ha perdido la brújula.

El francés no anota desde la Jornada 4 de la Liga MX, cuando le hizo un "hat-trick" al Necaxa el mismo día que recibió un homenaje por haber llegado a 105 tantos en partidos oficiales y convertirse en el máximo goleador en la historia del club.

Tan sólo en partidos del torneo local, Gignac acumula 515 minutos sin anidar el balón en las redes enemigas; la cifra aumenta a 633 minutos si se toma en cuenta su participación en los juegos de la Leagues Cup durante este periodo.

La última vez que Gignac celebró un gol fue el 10 de agosto y desde entonces ha disputado cinco partidos de Liga y dos más del certamen binacional. Los Tigres no ganaron ninguno de esos juegos, empataron seis y perdieron uno.

En este lapso, los felinos perdieron la Final de la Leagues Cup ante el Cruz Azul y varias posiciones en la tabla general del Apertura 2019 al grado que podrían hasta salir de zona de clasificación en esta jornada, en la que descansan.

No es la primera vez que Gignac vive una racha similar, pero no pasaba por un momento así desde hace dos años.

Durante el Apertura 2017 ligó ocho partidos sin marcar, entre Liga y Copa, en los que acumuló 672 minutos sin anotar. Coincidentemente fue por estas fechas, empezó el 19 de agosto y terminó el 17 de octubre.

Pero su sequía más larga fue en el Apertura 2016, cuando acumuló 678 minutos a lo largo de siete partidos entre el 17 de septiembre y el 26 de noviembre. Durante ese periodo se perdió dos juegos de Concachampions y uno más de Liga.

Los Tigres descansarán en la Jornada 10 y reanudarán su actividad el martes 24, cuando reciban al Puebla en el Estadio Universitario. Será ahí donde los felinos y Gignac intentarán acabar con sus malas rachas.

En cifras:

633 Minutos tiene André-pierre Gignac sin meter gol en partidos oficiales.

515 Minutos ha acumulado el francés sin anotar solamente en la Liga MX.

5 Partidos empatados 1-1 al hilo que tienen los auriazules.

8 Partidos sin anotar es la racha más larga de Gignac sin anotar.