Gimnasta que se rompió las dos piernas pide que no compartan más su vídeo

El Diario NY.- La joven gimnasta, Samantha Cerio, que hace poco sufrió uno de los peores accidentes al quebrarse las dos piernas durante una competencia, ha pedido que no compartan más su vídeo en redes sociales, pues le molesta que sólo lo vean como una forma de entretenimiento.

En el accidente, Samantha tuvo fracturas de tibia y peroné en las dos piernas, así como afectaciones en los ligamentos de las rodillas, luego de que cayó en una mala postura durante su rutina.

Aunque la gimnasta fue llevada al hospital de inmediato y fue atendida para que se recuperara rápidamente, dio a conocer que se retirará del deporte.

“No podría estar más orgullosa de la persona en que la gimnasia me ha convertido. Me enseñó el trabajo duro, la humildad, la integridad y la dedicación”, dijo la atleta en una publicación de Instagram.

“Puede que no haya terminado como lo había planeado, pero nada nunca sale como se planea“, añadió.

Harta de que el vídeo de su accidente siga circulando por internet, Samantha dio una declaración en su cuenta de Twitter, antes de cambiarla a modo privado:

“Estar viviendo este momento y haber sentido cómo mis rodillas se doblaron de esa manera es suficiente dolor para mí. Pero, además tener que continuar viendo los vídeos y sentir cómo las personas lo utilizan para el entretenimiento no me gusta. No quiero que se diviertan con mi vídeo. Y ni mi familia ni compañeras necesitan seguir viendo la manera que me lesioné una y otra vez”, escribió la gimnasta.

Samantha está comprometida con su novio Trey Wood, con quien se casará en dos meses.