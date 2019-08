Gimnastas mexicanas conquistan otro oro en los Panamericanos

Lima.- En dos días, México igualó el número de preseas de oro que había conquistado en toda la historia de la gimnasia rítmica en los Juegos Panamericanos... Y de nuevo lo hizo con un grupo de deportistas que mostraron la precisión de un mecanismo de reloj en su rutina dorada.

Puntuales, las cinco chicas de oro de México marcaron la hora de la consagración en Lima.

Una jornada después de obtener un oro sin precedente en la competencia del All around por equipos, Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, Adriana Hernández y Britany Sainz se llevaron un nuevo cetro continental, en esta ocasión en la rutina con cinco pelotas.

Antes de la presente justa continental, los únicos dos títulos panamericanos que la delegación mexicana había conseguido en la gimnasia rítmica se remontaban a 2011, cuando fue local en Guadalajara y Cinthya Valdez se coronó en mazas y aro en forma individual.

En el deporte mexicano no había una sola presea de oro por equipos, sino hasta que llegó la quinteta liderada por la entrenadora Blajaith Aguilar, quien fue alguna vez compañera de Valdez y quien había conseguido bronce en el All around de Río de Janeiro 2007.

El conjunto tricolor recibió una calificación de 24.400 puntos, para superar a las estadunideses, favoritas para llevarse el oro, que se hicieron de la plata con 24.100. Las brasilenas subieron al podio con el bronce y una evaluación de 22.500.

Hoy finaliza el calendario de competencias de la gimnasia rítmica y el conjunto tricolor buscará seguir con su ensueño panamericano cuando compita por equipos en la final de tres aros y dos pares de mazas, mientras que en las finales individuales estarán la veterana Rut Castillo y Karla Díaz en la prueba de cinta. Las finales están programadas para comenzar a partir de las 13:00 horas, siendo la de conjuntos la última en el programa.