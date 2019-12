Giovani tiene favorito para enfrentar en la final

Ciudad de México.- A unas horas de enfrentar a Monarcas Morelia, Giovani Dos Santos, espera encontrarse en la final del Apertura 2019 con los Rayados del Monterrey, aunque prefirió centrarse en la serie de semifinales ante Monarcas Morelia.

La verdad sería bonito obviamente Monterrey, tiene un gran plantel, pero lo importante es que nosotros estemos en la Final. Estamos muy motivados y en lo personal estoy contento y motivado por vivir mi primera liguilla en México”, dijo el atacante.

Para el delantero, las posibilidades para trascender, pasan por el esfuerzo colectivo del equipo y para ello deben sostener el nivel mostrado en la eliminatoria de cuartos de final.

Ganar el título sería cerrar el año con broche de oro, ha sido un año de altas y bajas, de cosas que pasan en el futbol, pero sin duda, que sería un gran logro. Yo creo que debe funcionar bien todo el equipo. Ante Tigres se vio que todos estamos en la misma línea y pusimos intensidad, creo que presión en América siempre hay y hacemos lo mejor posible para conseguirlo.

El exfutbolista del Galaxy de Los Angeles, afirma que fue hasta su llegada al conjunto de Coapa, cuando dimensionó el peso específico que tiene pertenecer al Club América, además, no ocultó su felicidad por disputar su primera liguilla enfundado en los colores americanistas.

Realmente ya estando aquí, me he dado cuenta de la grandeza de este club, he tenido el apoyo de la afición, y la verdad es que me siento muy contento con la decisión que tomé, así como ilusionado por jugar mi primera liguilla”, finalizó.