Golea Liverpool al Porto en su aniversario

Associated Press / Jesus Corona poco pudo hacer en el partido

Porto, Portugal— En su aniversario, el Porto volvió a sufrir por la marea roja.

A los Dragones, que celebraron sus 128 años de existencia, les dieron un baile en su propia casa y cayeron 5-1 ante el Liverpool, equipo que en 2019 y en 2018 también les pasó por encima en el Estadio Do Dragao.

El conjunto de Sergio Conceicao sufrió la baja de Pepe en el calentamiento, y de Otavio en los primeros minutos del encuentro, males que vaticinaron uno mayor pues en los 90 minutos fueron humillados, por una escuadra que encabeza el grupo B de la Champions League

Y uno de los más rebasados fue el mexicano Jesús Manuel Corona, a quien le afectó al baja de Otavio pues constantemente se quedó defendiendo en desventaja los embates de Sadio Mané y Curtis Jones.

Por su sector se generó el primer tanto del encuentro con una incorporación de Jones, quien sacó un remate que no llevaba nada, pero que luego de un débil rechace del arquero le quedó a merced de Mohamed Salah para el 1-0.

Al 43', por el otro costado, James Milner mandó un centro preciso que dejó a medias a la zaga y al arquero, por lo que le llegó pleno a Mané, que sólo empujó la pelota.

El complemento inició con la misma tónica y desde el 51' el Porto se metió en problemas luego de que el "Tecatito" se equivocara al retrasar de cabeza al arquero lo que por poco le cuesta el 3-0, pero para su fortuna Diogo Jota, que interceptó el intento de pase, no pudo superar al guardameta. No obstante, nueve minutos después, el portero no pudo hacer nada para tapar un disparo colocado de Salah.

Los Dragones encontraron el tanto de la honra al 74' con un buen centro a media altura que Mehdi Taremi aprovechó con una palomita; pero el gusto les duró poco pues dos minutos más tarde, el arquero Diogo Costa se precipitó a salir en un balón largo, mismo que ganó Roberto Firmino, quien con el arco abierto sólo empujó el esférico.