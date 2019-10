Golovkin deja al Canelo en el pasado al pelear en el Garden

Nueva York (AP) — Gennadiy Golovkin está tentado con la posibilidad de pelear fuera de Estados Unidos y en otras divisiones.



Ya sea en el boxeo o los negocios, Triple G parece estar interesado en casi todo, menos en Saúl Álvarez.



Con ese capítulo de su carrera en el pasado y sin certeza de que pueda volver a enfrentar al mexicano, Golovkin se enfoca únicamente en la oportunidad inmediata.



El kazajo intentará recuperar uno de sus viejos cinturones de campeón mediano cuando enfrente al ucraniano Sergiy Derevyanchenko la noche del sábado en el Madison Square Garden.



En juego está el título de la FIB que tanto Golovkin (39-1-1, 35 nocauts) como Álvarez ostentaron previamente. Tuvieron que dejarlo vacante cuando no pudieron pactar combates con Derevyanchenko (13-1, 10 nocauts), pero Triple G está deseoso de enfrentarlo.



“Por favor, si quieren ver una buena pelea, no se pierdan esta pelea”, dijo Golovkin.



Será su segunda pelea con el preparador Johnathon Banks tras sus combates ante Álvarez, el primero saldado con empate y el segundo con una estrecha derrota que fue la primera tras encadenar una cifra récord de 20 defensas exitosas del título mediano.



Poco o nada se ha avanzado para un tercer capítulo, en parte porque Golovkin no está interesado en volver a Las Vegas al quedar decepcionado por las tarjetas de los jueces en las dos peleas.



Título o no, el kazajo es más popular que nunca. Sus fanáticos está convencidos que ganó una o las dos peleas, y muchos estarán alentándole para el séptimo pleito de Golovkin en el Square Garden.



El boxeado conocido mayormente como Gennady, antes de cambiar la ortografía a la que se registró en su certificado de nacimiento, cuenta con muchas opciones a futuro en las 160 o 168 libras si decide subir de peso, lo cual dice será temporal. Quiere ir a otras partes del mundo debido a la disponibilidad del servicio de streaming de DAZN, que transmitirá la pelea del sábado.



Pero las preguntas sobre el “Canelo” Álvarez le persiguen.



¿Se aburre de ello?



“Tenemos tantas cosas de qué hablar”, replicó Golovkin. “Tenemos tantos temas interesantes y que me preguntes sobre Golovkin dice algo de ustedes como periodistas. Exploren mejores opciones. Hagan preguntas más interesantes. Creo que ese su problema, no el mío”.



Álvarez se las verá con el campeón semipesado Sergey Kovalev el mes proximo, luego que le despojaron la corona de la FIB por no pelear con Derevyanchenko, el retador obligatorio. Lo mismo le ocurrió el año pasado a Golovkin cuando no quiso medirse ante el ucraniano luego que la fecha inicial de su revancha ante Álvarez se debió reprogramar a raíz de un positivo por dopaje del mexicano.



Derevyanchenko acabó peleando ante Danny Jacobs por el cetro vacante y perdió por decisión dividida. El que reciba otra oportunidad con apenas una pelea desde entonces muestra que se benefició tras negociaciones, pero sus representantes afirman que merecía disputar este combate sin importar el cómo se gestó.



“El que diga que no se merece estar aquí... es un resentido”, dijo su apoderado Keith Connolly. “Merece estar aquí, se merece cada centavo que se embolsará y creo que lo demostrará la noche del sábado”.