Gracias a Vucetich, Gallos líderes de la Liga MX

Ciudad de México.- Los Gallos han tomado por asaltado el liderato del torneo y se mantienen invictos gracias a un futbol vistoso que les ha dado 13 puntos de 15 posibles. La paciencia que se le ha tenido al proyecto de Víctor Manuel Vucetich ha sido la clave.

Este desempeño ha sorprendido, pero no al delantero colombiano Ayron del Valle.

#Empezamos muy bien el torneo y eso es producto del gran trabajo que hizo con nosotros el profesor Vucetich en la pretemporada. Y estamos jugando así porque desde el principio sabíamos que este semestre teníamos que darlo todo, porque en el torneo anterior no dejamos buena imagen y ahora estamos conscientes de lo que nos estamos jugando”, señaló.

"El equipo es completamente otro, estamos jugando muy cómodos y nos sentimos bien en lo que hace cada uno. Nadie apostaba por nosotros que después de empezar el torneo con dos juegos de visitante y enfrentando a grandes equipos íbamos estar en la cima del campeonato, pero nosotros sí lo creíamos", agregó Del Valle.

Ayron ya se estrenó en el Apertura 2019. Con su gol se concretó el triunfo como visitante de 2-0 ante los Bravos de Juárez. Ya están atrás esos momentos amargos que vivió en su primer semestre como jugador de los Gallos.

"Cuando llegué lo hice con la mejor disposición, porque ésta es una liga muy importante y competitiva donde se juega muy buen futbol. Rafael Puente me tuvo la confianza, pero lamentablemente me lesioné cuando estaba emergiendo como una opción importante. La lesión me afectó mucho en el ánimo, pero me rescató el profesor Vucetich y ahora me siento muy fuerte con ganas de seguir metiendo goles”.

La mano de Vucetich ha encandilado a la grada del Corregidora y a sus propios jugadores.

"El profe lo ganado todo en México; él tiene la capacidad de sacar lo mejor de cada uno de nosotros y lo que está viendo la gente en la cancha es el reflejo de lo bien que entrenamos y nos dejamos llevar por él”.

Al preguntarle si le gustaría asumir el rol del hombre gol de los Gallos que dejó Sanvezzo, respondió: “Camilo dejó una muy buena imagen en Querétaro y eso jamás se olvidará, pero yo vengo a demostrar mis condiciones, a trabajar y dar lo mejor de mí, porque sé que tengo la capacidad para ser el goleador de este equipo. Con la confianza que me ha dado el profesor, sé que los goles van a seguir llegando”.

Finalmente, mandó un mensaje a la afición queretana. “El objetivo sigue siendo la salvación, por eso nos jugamos la piel en cada juego. Si nos alcanza para calificar, ya será un extra”.