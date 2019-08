Grandeza de Chivas no se debate, dice Alanís

Guadalajara.- El defensor central de Chivas, Oswaldo Alanís, aseguró que la grandeza del Guadalajara no tiene que entrar en debate, debido a que todo lo que genera en el futbol mexicano y por historia, siempre será catalogado como un equipo grande, por lo que difiere de quienes opinan diferente.

Creo que no hay mucho que debatir si es grande o no, lo que sí recuperamos confianza y resultados para llevar a Chivas donde debe estar. No hubieron buenos torneos, se dejaron de hacer cosas, pero es polémica y no me metería. Todos sabemos lo que es Chivas, el equipo tan grande que es, lo que mueve y lo que puede lograr cuando se hacen bien las cosas”, señaló.

El zaguero enfatizó en que, por afición y resultados, no se puede poner en duda la grandeza del club rojiblanco, motivo por el que tiene un seguimiento tan importante a nivel nacional.

“No creo, al final los títulos, los resultados, la gente, la afición, el seguimiento que se le da a Chivas, no se puede tapar el sol con un dedo y decir lo contrario de algo que es tan evidente”, agregó.

Al final, Alanís enfatizó la importancia de la buena racha hasta el momento, ya que al mantener cuatro partidos sin derrota, buscarán establecer condiciones ante León el próximo sábado.

“Siempre el tener resultados positivos, un empate de visita y en casa un triunfo te da una motivación diferente para el partido del fin de semana que será complicado, un equipo que lo ha hecho bien. Si seguimos sumando, creyendo en nosotros más, saldrán las cosas”, concluyó.