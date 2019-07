Guardado impone récord en Copa Oro

Ciudad de México.- Andrés Guardado hizo historia al convertirse en el primer mexicano en disputar cuatro finales de Copa Oro, el experimentado jugador destacó la labor realizada por la Selección Mexicana al conseguir su octavo título de la zona.

"De nada valió todo lo que se hizo antes si no ganábamos la copa, gracias a Dios y se consiguió con un escenario inolvidable, el clásico de la zona. Estoy muy contento y satisfecho, el equipo fue espectacular”, aseguró.

Con la final de la edición 2019 ante Estados Unidos, Guardado suman 24 partidos en este torneo, en los que ha marcado 12 goles, por cinco asistencias. Aún con sus puntuales contribuciones y logros del combinado nacional en la Concacaf, el ‘Principito’ no califica a México como el ‘gigante’ del área.

"A mí no me gusta el mote, eso es para la prensa, nosotros seguiremos trabajamos con humildad, como hasta ahora y trataremos de demostrar que somos un equipo importante, no solamente en la Concacaf” concluyó.