Guardiola no tiene dudas y Messi es el mejor del mundo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, dijo este miércoles que no tiene ninguna duda de que Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos y su opinión no cambiaría aunque el delantero no hubiera guiado a Argentina al título mundial en Qatar 2022.

Messi, autor de dos goles en la Final y de otro en la tanda de penales, condujo a Argentina a una emocionante victoria por 4-2 en los penales contra Francia el domingo, en un partido que terminó 3-3 tras 120 minutos emocionantes.

El delantero de 35 años, que disfrutó de una época cargada de trofeos a las órdenes de Guardiola en el FC Barcelona, también ganó el Balón de Oro al Mejor Jugador del Mundial, y sus seguidores dijeron que su actuación había elevado aún más su estatus.

"Todo el mundo tiene una opinión, pero nadie puede dudar de que es el mejor de todos los tiempos", dijo Guardiola a la prensa antes del partido de la cuarta ronda de la Copa de la Liga del jueves contra el Liverpool.

"Para mí es el mejor, es difícil entender que un jugador pueda competir con lo que él ha hecho", agregó.

"La gente que ha visto a Pelé, Alfredo Di Stéfano o Diego Maradona (...) las opiniones son sentimentales, pero por otra parte, si él (Messi) no hubiera ganado el Mundial, la opinión y mi opinión no cambiarían", agregó.