Guevara prefiere no endeudar al país por Juegos Olímpicos

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Luego de que Marcelo Ebrard anunciara que México buscará ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040 Ana Guevara señaló que el país no cuenta con la infraestructura e inversión que se requiere.

"Hay dos escenarios al pedir la sede: Cuando se busca con factibilidad o por estar en la lista. No estoy en contra, pero económicamente se ha demostrado que no funciona. Bajo la circunstancia que está el País, aventurarnos a algo así es contradictorio", mencionó Ana Guevara.

"No tenemos una condición económica, hay una guerra en el mundo y el tema pandemico es inestable. No soy de la idea de volver a endeudar al País. Son muchos millones de dólares para ser sede. Pero en lo que respecta a mí, ojalá. Éxito. Yo ya no voy a estar aquí (al frente de la Conade)", agregó la directora.

Checo Pérez tiene méritos para ganar el PND'

Ana Gabriela Guevara reconoció a Checo Pérez como un fuerte candidato para ganar el Premio Nacional del Deporte 2022 por la destacada temporada del piloto tapatío en la Fórmula 1.

"Lo que hay que reconocerle a Checo Pérez es su carisma, su entrega, su dedicación y que ha estado desde niño metido en esto y es el orgullo del momento. Es ese sentimiento que tenemos a uno nuestro en un deporte que es tan difícil, que es muy competitivo y él está con condiciones protagónicas. A Checo se le han acomodado las cosas y ha contribuido tanto para él, cómo para su coequipero. Es su momento. La muestra fue lo que sucedió en Guadalajara y con el orgullo de su gente de tenerlo en casa", comentó Ana Gabriela Guevara.

El piloto de la escudería Red Bull Racing compite por el Premio Nacional de Deportes 2022 en la categoría deportista profesional.

"A Checo Pérez lo conozco desde los 13 años, cuando empezaba y era una gran proyección. Nunca olvido las palabras de Carlos Slim que me dijo: ésta es la oportunidad de que volvamos a tener a un mexicano en Fórmula 1 y vaya que ha sido prominente su trayectoria y que ha demostrado que tiene calidad y talento para ello. Se ha ganado a pulso lo que hoy disfruta.

"Tiene méritos para tener el Premio Nacional del Deporte y la gente lo aplaudiría en caso de que el jurado lo nombre ganador, porque le ha dado al País muchas satisfacciones", agregó la titular de la Conade.