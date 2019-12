Guido no se desespera por ir a Europa

Ciudad de México.- Guido Rodríguez admite que está ilusionado, pero no desesperado por emigrar a Europa al finalizar el torneo.

El volante del América aún no renueva con el equipo, por lo que a partir de enero podría negociar como agente libre con cualquier otro equipo, de acuerdo con las reglas de la FIFA. Eso aumenta el atractivo que de por sí ya tiene en el mercado.

"En mente hay Finales, obviamente tengo ganas de poder jugar en un equipo de Europa, pero de momento no tengo la cabeza en eso. Estoy enfocado en lo que tengo que hacer y poder levantar un título. Me encantaría jugar en Europa, pero no estoy desesperado. Hace dos torneos dicen que me voy.

"Hay veces que lo pienso y me río. Estoy tranquilo, aprendí a disfrutar el presente y a disfrutar el momento. Estoy tranquilo conmigo y después vendrá lo otro, si se da el salto a Europa me encantaría. No estoy desesperado por irme", expresó el mediocentro a TUDN.

Guido ha sido el jugador más constante del América en los últimos dos años, no por nada ha ganado en los dos veranos anteriores el Balón de Oro, que reconoce al mejor jugador del torneo.

El futbolista destacó al plantel por sobrellevar las ausencias, tanto de jugadores que emigraron como Agustín Marchesín y Matheus Uribe como de lesionados y suspendidos.

"Richard lo está haciendo excelente, al principio no es que lo haya hecho mal pero ya se está soltando. Tuvimos partidos muy complicados y ahora en Liguilla hicimos lo que teníamos que hacer. Si tuvimos lesiones y gente que se fue pero todo eso lo supimos llevar", expresó.

El América arrancó este martes su concentración absoluta de cara a la Final del futbol mexicano.