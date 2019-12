'Gullit' va por otra oportunidad

Guadalajara.- Carlos Peña tiene una revancha más para recuperar el nivel futbolístico que lo llevó al Mundial de Brasil 2014 considerado como una figura de la Liga MX.

A sus 29 años de edad, luego de ser bicampeón con el León, refuerzo de lujo de las Chivas, e integrar el Rangers de Escocia, además del Cruz Azul, Necaxa, y un paso efímero por el GKS Tychy de Polonia; aspira a quedarse en Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso.

Desde el domingo pasado, Peña se incorporó al equipo que dirige David Patiño. En su etapa de rehabilitación por alcoholismo en Sinaloa, en la clínica de Julio César Chávez, el jugador ya había entrenado con Dorados. Hoy, busca que sea la definitiva.

El director deportivo del Gran Pez, Juan Pablo Santiago, explica las razones por las cuales decidieron abrirle la puerta al "Gullit".

"Normalmente nos gusta apostar por jugadores por condiciones futbolísticas como las que tiene el "Gullit", todo lo extra futbolístico sabemos por lo que le ha tocado pasar, pero en este momento estamos buscando un volante ofensivo y lo invitamos a la pretemporada a que se gane un lugar, y una vez que se termine, definir junto con el cuerpo técnico si nos lo quedamos o si le damos las gracias.

"Lo que bien se aprende nunca se olvida, después está la parte física que es muy importante, el estar parado tanto tiempo no es fácil para un jugador que necesita estar en constante movimiento. Lo he visto bien, con muchas ganas, no al mismo ritmo de sus compañeros, eso es obvio, pero lo he visto con muchas ganas por esta oportunidad", comentó el directivo.

Santiago enfatizó que la decisión será tomada de manera fría y calculada.

"Tenemos que ser muy objetivos en esa decisión, muy sensatos, porque es un torneo de 12 partidos ya que Potros de la UAEM no va a participar, y el torneo se va muy rápido, por eso la decisión tiene que ser muy bien pensada".