Habían alertado a Alejandra Ayala de su problema

CDMX.- Hace cuatro años, un correo de la Comisión Británica de Boxeo alertaba que la peleadora mexicana Alejandra Ayala podría tener un problema en el cerebro.

"Fue un aviso de que: ¡aguas!, porque a lo mejor tiene un tumor, eso fue lo que mandaron, porque fue un correo", confirmó el doctor Enrique Aguilar, de la Federación de Comisiones de Boxeo Profesional de la República Mexicana (Fecombox), quien recibió el mensaje.

La "Fénix" Ayala, quien ahora lucha por su vida tras perder una pelea el fin de semana en Escocia, había sido noqueada en el segundo round por Savannah Marshall, el 15 de junio de 2018 en Londres, y por eso llegó a México la recomendación desde Europa.

Pese a esta advertencia, Ayala siguió peleando y sumó 8 combates incluido el del viernes contra Hannah Rankin en Glasgow, en el cual la "Fénix" fue noqueada cuando buscaba el título mundial Superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Internacional de Boxeo (IBO).

Tras este duelo, Ayala tuvo que ser sometida a un cirugía en el cerebro y está en coma inducido.

La recomendación de 2018 fue enviada a la Comisión de la CDMX, porque la peleadora nació ahí, aunque residía en Tijuana y su licencia para boxear fue emitida en Baja California. Luego fue enviado a la Comisión tijuanense.

"Alguien lo mandó, no sé quién de la Comisión de allá (británica). Era un aviso de: cuidado. No la suspendieron, no me acuerdo bien qué más decía, fue hace mucho", expresó Aguilar en entrevista telefónica.

Ayala siguió peleando, incluso tuvo un combate en Tijuana unos cuantos días después, el 7 de julio de 2018, en el que derrotó por decisión unánime a Karen Isabel García luego de 6 rounds.

Se justifica boxeadora tras alerta

En julio de 2018, Alejandra Ayala explotó y hasta amenazó con denunciar a integrantes de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México por un tema de su historial médico que fue revelado.

Un reporte de la Comisión de Boxeo Británica, que alertaba sobre un posible problema cerebral de la boxeadora mexicana, llegó por error a la CDMX. Esta advertencia fue expuesta por la prensa, y Ayala dio su versión en redes sociales.

"Lo que dijeron la Comisión (CDMX), que yo fui a pelear en Inglaterra, en donde, después de ser noqueada, me hicieron un estudio donde dice que posiblemente tengo un tumor, y que después de eso pelee dos semanas (más tarde) en Tijuana.

"Así no pasó, les voy a explicar: la Comisión de Inglaterra es muy rigurosa en los estudios, en todo lo que debo de tener, en toda mi documentación, si no, no hay pelea... se me hicieron todos los estudios, uno de ellos del cerebro, como se requiere en la mayoría de los lugares, me hice uno en México en la ciudad de Tijuana... todo estaba en orden, tengo la prueba, que no tengo ningún derrame, ninguna señal de nada", expuso entonces.

Ayala justificó que, como había hecho sparring fuerte antes de viajar allá, pues salió una discrepancia en el examen que le practicaron en Europa, pero finalmente decidieron que estaba apta para pelear.

Una pelea y sin nivel

La mexicana Alejandra Ayala, quien está en coma luego de pelear en Escocia, había combatido en septiembre de 2021 en Tijuana -su única pelea en 29 meses- en una cartelera en la que pareciera que los boxeadores que perdieron sabían que ése iba a ser el resultado.

La función organizada en la Big Punch Arena presentó, la noche del 4 de septiembre, un total de 14 peleas profesionales y en casi todas hubo perdedores con largas rachas de derrotas.

De los 14 peleadores que perdieron, antes de esa función, se combinaban para sumar 118 derrotas por apenas 24 triunfos y 11 empates. De hecho, ninguno de los vencidos tenía marca ganadora.

Destaca la pobre calidad de los derrotados en esa función organizada por Ramón Terrazas -según consta en los registros de Boxrec- y avalada por Juan Manuel Cardona, de la Comisión de Boxeo y Artes Marciales Mixtas de Tijuana -en la que trabajaba en ese momento la propia Alejandra, como comisionada de pugilismo femenil-.

Por ejemplo, Manuel Rábago llegó con 2-0 y derrotó a Jesús Sandoval, púgil que tenía marca de 28 derrotas y 1 empate, sin triunfos.

En el caso de Ayala, ella venció por decisión unánime en seis rounds a la sinaloense Milagros Díaz Pérez, quien tenía marca de 1-13, con 11 derrotas en fila.