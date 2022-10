Habrá apoyo oficial para fans tricolores en Qatar

CDMX.- El mexicano que apagó la llama eterna en Francia 98, el que al activar la palanca de emergencia detuvo el tren bala en Corea/Japón 2002, el que puso un sombrero de charro a la estatua de Nelson Mandela en Sudáfrica 2010, esos son algunos de los antecedentes de cara a Qatar 2022, en donde se esperan entre 50 mil y 80 mil connacionales.

"Son fenómenos aislados. Estás describiendo, sí, emblemáticos y lamentables, pero es uno o dos. Para el número de la afición que va, de verdad que es una afición bastante bien recibida", dijo a CANCHA el director ejecutivo de estrategia y diplomacia pública de la SRE, Alfonso Zegbe, el cual estará en tierras qataríes encargado de la coordinación para la asistencia y protección de los mexicanos.

"¿Qué nos preocupa? Que se salga de incidencias menores, es decir, incluso nos han dicho que las personas que se pasen de copas, tendrán algún lugar para atenderlos, que si alguien da una muestra de afecto, no es problema, lo que es importante es aprender cuáles son los espacios, el espacio público, del estadio, el hotel, ¿qué pertenece a la vida privada y qué a la pública? Saber si se va a ir a visitar un lugar de oración como lo es una mezquita, los códigos de vestimenta que hay que llevar, cómo hay que comportarse en el espacio público".

Al interior de los estadios se venderá cerveza sin alcohol. El consumo de bebidas alcohólicas se dará en zonas asignadas como el Fan Fest y hoteles

En Doha operará el Centro México-Qatar (ubicado en la Fundación Cultural Katara), que ofrecerá servicios de información y protección a los mexicanos que acudan como turistas por la Copa del Mundo y que lo mismo apoyará en trámites como pérdida de pasaporte que tendrá una ventanilla destinada a cuestiones de salud, que podrá canalizar a los connacionales al Hamad Medical Center y otras clínicas.

Deben tomar precauciones

Si bien Qatar es considerado uno de los países más seguros a nivel mundial, el tema geopolítico sí se considera en la agenda de la SRE.

"El peor de los escenarios, también hay que tener en cuenta que estamos en una zona que geopolíticamente es complicada, si bien Qatar es un país muy estable, estamos en una zona del Medio Oriente en que lo mismo puede haber una tormenta de polvo y arena en el desierto como puede haber un problema de inestabilidad en alguno de los otros países y que eso pueda crear un ambiente de pánico", dijo el director ejecutivo de estrategia y diplomacia pública de la SRE, Alfonso Zegbe.

Al Mundial acudirán entre 50 mil y 80 mil mexicanos, muchos de los cuales no se limitarán a visitar solamente Qatar.

"Qatar es un país muy estable y seguro y tenemos que tener en cuenta todos los escenarios regionales, ¿por qué?, porque la gente de México no sólo va a Qatar, mucha gente irá a países de la región aprovechando, Emiratos, Omán.

"Hay quien está pensando quedarse en Turquía porque vienen las temporadas decembrinas y lo que debemos tomar en cuenta no sólo es Qatar, sino una estrategia que contemple toda la región, incluyendo la conectividad, nuestros escenarios pueden ser que los vuelos no se cumplan o cancelen o se saturen y tengamos un número de personas mexicanas que se queden varadas, por eso es muy importante verificar las condiciones de sus boletos aéreos, que las reservaciones que hicieron de hotel fueran con una agencia certificada, porque ese sería un mal escenario, que tuvieras un gran número de mexicanos que llegaron a Qatar y, de pronto, se encuentren con que su hotel no es válido", mencionó.