Hace jugada maestra

México logró en Tegucigalpa, Honduras, el campeonato Panamericano Sub-20 de Ajedrez a través de la chihuahuense Andrea Ruiz Villalba. Con ello, el Estado de Chihuahua cuenta ya con su segunda Maestra Internacional de Ajedrez en Andrea y se une a esa selecta lista a Ivette García Morales.

“Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de amigos, familia y entrenador.

Me siento tan agradecida con todos por las muestras de cariño y palabras tan bonitas que he recibido en estos días. Profundamente agradecida y contenta con mi entrenador Genaro Alvidrez, ya que este era un sueño que nos habíamos propuesto hace 7 años y tras tantos intentos y muchos “casi” por fin lo hemos logrado. Al maestro Pablo Della Morte por el gran trabajo que ha hecho y el apoyo que ha brindado en pro del ajedrez de México”.

Y agregó “A mi familia, seres queridos y amigos que desde la distancia me apoyan, comprenden y me ayudan siempre. Muchas gracias a todos los que me han acompañado en este camino”.

Fue el mes pasado que Andrea conquistó el campeonato nacional Sub-20 de la FENAMAC, el cual le dio el derecho de representar al país en el Panamericano de la especialidad que recién concluyó en Tegucigalpa, Honduras.

Éste resultado es de años de esfuerzo, intentos, sacrificio, desveladas y sueños puestos en cada torneo por la chihuahuense que se caracteriza por su disciplina, determinación y perseverancia.

“Si, sin lugar a dudas, éste es el resultado de trabajo, sacrificio y empeño en cada entrenamiento y competencia”.

Éste mismo año, Andrea representó de una manera destacada a México en el Campeonato Mundial FIDE de Cadetes y Junior On Line y el Torneo Continental Universitario FISU America Chess.

Ella pertenece al equipo de la UACH de Ajedrez y fue ganadora del Teporaca de bronce 2019.