Hace NFL oficial duelo Cardenales-49ers en México

CDMX.- Es oficial que el regreso de la NFL a México estará protagonizado por los Cardenales de Arizona y los 49ers de San Francisco, que se enfrentarán el 21 de noviembre.

Hace semanas se dio a conocer que los Cardenales sería el equipo que actuaría como local en el Estadio Azteca.

La NFL hizo oficial este miércoles que Arizona se enfrentará al conjunto de San Francisco, uno de los equipos más populares en territorio mexicano.

En días pasados, CANCHA publicó que la idea era que las autoridades oficializaran el partido después del Draft de la NFL.

"Si todo va conforme a lo anunciado, el duelo se anunciaría la próxima semana", comentó una fuente.

También se dio a conocer que este encuentro en México será el quinto internacional confirmado para 2022. Se habían anunciado que los Vikingos vs. Santos, Gigantes de Nueva York vs. Empacadores y Broncos vs. Jaguares se disputarán en Londres.

Green Bay se medirá a Nueva York el 9 de octubre, mientras que Nueva Orleáns lo hará a Minnesota el 2 de octubre.

Además se anunció que Seattle jugará ante Tampa Bay en Múnich, lo que será el primer partido oficial de temporada regular de la NFL en territorio alemán. Este enfrentamiento será el 13 de noviembre en puntos de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México, en el Allianz Arena.

Arizona y San Francisco protagonizaron en México el primer duelo oficial en la historia de la NFL, y fue el 2 de octubre de 2005, con una asistencia de 103 ml 467 aficionados en el Coloso de Santa Úrsula.