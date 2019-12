'Hago responsable a la FMF y a Televisa si algo me ocurre'

Fidel Kuri, dueño de Veracruz estuvo en el programa Futbol Picante para hablar acerca de todo lo que ha sucedido en sus conflictos con la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol e hizo "responsable a la Federación Mexicana de Futbol y a Televisa, de cualquier daño que pueda ocurrirme a mí o a mi familia".

El federativo aseguró que en la FMF le faltaron al respeto al no dejarlo ingresar a la Asamblea de Clubes: "Hoy me faltaron el respeto en la Federación. Parecía delincuente pero los delincuentes estaban adentro, la seguridad estaba adentro. Vamos a defender al equipo y llegar hasta donde debamos de llegar". Aseguró que no sabía que esa acción de parte de la Liga, podría suceder: "No sé cuándo perdí mis derechos".

Cuando se le preguntó si le debía dinero a los futbolistas, se limitó a contestar: "La Federación me debe dinero. Ya pagué todo lo que me marcó la Federación Mexicana de Futbol. Ya pagué lo de Codesal, lo del reportero de Puebla".

Aclaró que en ningún momento amenazó de muerte a Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi. "No amenacé (de muerte) a (Alejandro) Irarragorri. Ahí estaba presente Enrique Bonilla (presidente de la Liga MX). La demanda dice que lo hice en una fecha y la discusión fue en otra".

Y preguntó: "¿Por qué un socio tiene a su hermano trabajando en la Federación Mexicana de Futbol? Eso se lo he dicho a Yon de Luisa". Indicó que Bonilla le advirtió: "’No te metas con los 'poderosos’, Yo no me he metido con ellos, sólo me estoy defendiendo. También me dijo: No hubo un dueño aquí que la haya aguantado".

Finalmente reconoció que la Liga le ofreció comprarle al equipo: "Hace poco tiempo en la Federación me ofrecieron un millón de dólares por la franquicia. Claro que no acepté".





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx