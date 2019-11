Hago todo por quedarme en Chivas: Tena

Guadalajara.- Luis Fernando Tena revivió a las Chivas en su agonía y reveló que al plantel le faltaba confianza, porque es mejor de lo que el creía.

"Yo intenté cambiar el estado de ánimo, que recuperara la confianza y alegría por jugar. Habíamos jugado con el freno de mano puesto y sin la soltura que sabemos podían tener nuestros jugadores, que son muy capaces, el plantel es mejor de lo que yo creía a distancia con jugadores que me han sorprendido gratamente", declaró Tena.

Como ejemplo de esos jugadores destacó al seleccionado nacional Gilberto "Tiba" Sepúlveda, Fernando Beltrán y Eduardo López.

"El caso del 'Tiba' y de Beltrán, la 'Chofis' sabíamos de su calidad, pero de cerca dices, qué maravilla de condiciones tiene este jugador", agregó.

Con respecto a su continuidad, señaló que se hará el balance al final del torneo y la directiva que encabeza Amaury Vergara, Ricardo Peláez y Mariano Varela, aún no le ha informado nada.

"Quiero quedarme, sé lo que es Guadalajara y lo que representa y hago todo por quedarme aquí, ya decidirán nuestros directivos. A mí lo que me han dicho es que están contentos con nuestro trabajo, con el funcionamiento del equipo, el estado de ánimo y los resultados. Que en términos generales están contentos y que terminando el torneo lo vamos a platicar. Ojalá que podamos clasificar y se tarde más. Tengo fe y como lo he dicho, me gustaría quedarme aquí".

Acerca del deceso de Jorge Vergara, destacó su calidad humana y empresarial, que conoció a través de otros, por no conocerlo en persona, y espera rendirle tributo con una victoria el sábado frente al Veracruz.

"El mejor homenaje que podemos hacerle es que él desde el cielo vea triunfar a sus Chivas, eso es lo que podemos hacer nosotros. Que él vea que su equipo se entrega, lucha, juega bien al futbol, que tenga contenta a su gente y que obtenga buenos resultados".

"Yo lamentablemente no tuve la suerte de conocerlo personalmente. He leído y he escuchado muchas cosas de él. Es obvio que alguien que de la nada que hizo tal emporio era alguien con una inteligencia superior y una iniciativa extraordinaria", externó el "Flaco" Tena.