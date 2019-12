Halaga Jurgen Klopp a Jiménez

Liverpool.- Jurgen Klopp soltó algunos halagos para Raúl Jiménez, quien a su juicio es un gran embajador del futbol mexicano.

Esto lo dijo el entrenador del Liverpool a la vez de afirmar que no conoce mucho de la Liga BBVA, esto en referencia al juego ante Rayados del miércoles entrante por las Semifinales del Mundial de Clubes.

"Honestamente no sé mucho sobre el futbol mexicano, no hemos tenido la oportunidad de ver muchos partidos, especialmente yo. Obviamente hay un montón de jugadores provenientes de México, pero Raúl Jiménez es un impresionante embajador del futbol mexicano podría decir ¡Qué delantero es!, realmente bueno", dijo Klopp a Fox Sports.

"Estoy seguro que el futbol mexicano tiene una liga fuerte, pero no es fácil verla aquí (Inglaterra) así que no sé mucho más sobre ella. No sé nada de Monterrey, pero es muy importante saberlo".

El brasileño Fabinho Tavares tampoco conocía el futbol mexicano hasta que André-pierre Gignac llegó a Tigres, por lo que sabe que Rayados es el máximo rival de los felinos y siempre están disputando trofeos.