¿Hay buen ambiente en Red Bull? Checo y Max responden

Ciudad de México.- La disputa por la vuelta rápida del Gran Premio de Arabia Saudita no acabará con el buen ambiente al interior de Red Bull... o al menos eso espera Sergio Pérez.

Más allá de los videos sobre la conversación con el ingeniero Hugh Bird donde se cuestiona la indicación de mantener los tiempos por giro de 1'33", y el cuestionamiento a Max Verstappen al pelear por la vuelta rápida al final de la carrera en Yeda, el tapatío prefiere darle vuelta a la página y concentrarse en el GP de Australia.

"Probablemente me arrepiento de no intentar la vuelta más rápida, porque pensé que ese era el caso. Pero al mismo tiempo no es como si me dijeran algo a mí y le dijeran algo diferente a Max, fue culpa nuestra. Para ser honesto, nos respetamos mucho más de lo que la gente piensa.

"Hay un gran ambiente dentro del equipo. Hay un nivel de respeto muy alto entre todos en el equipo con todos los ingenieros de su lado, mi lado. Creo que ambos somos lo suficientemente maduros para saber qué está bien y qué está mal. Creo que mientras siga así, no espero que nada cambie", dijo Pérez.

Verstappen, en cambio, se mantiene firme al decir que no fue un error de comunicación de los boxes hacia ellos, sino que son acciones que van a continuar ya que ambos tienen un monoplaza competitivo y quieren el título 2023.

"Eso no fue un error de comunicación. Lo mismo también se preguntó en Bahréin, pero al revés. Al final, no hablamos más de eso.

"Si miras hacia atrás en los primeros dos fines de semana, no fue (falta de comunicación). Tampoco teníamos más explicaciones. Lo positivo es que nuestro coche es muy competitivo y eso es lo que se necesita para luchar por los campeonatos", puntualizó el bicampeón.

Horarios para el Gran Premio de Australia

PRÁCTICA UNO

Jueves 30 / 19:30 horas

PRÁCTICA DOS

Jueves 30 / 23:00 horas

PRÁCTICA TRES

Viernes 31 / 19:30 horas

CLASIFICACIÓN

Viernes 31 / 23:00 horas

CARRERA

Sábado 1 / 23:00 horas

TV

Fox Sports, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium