Hay goles para el Tri en MLS y no de 'Chicharito'

Reforma

Ciudad de México.- Si la Selección Mexicana de Gerardo Martino quiere goles, bien podría considerar a un delantero que milita en la Major League Soccer y no se trata del vetado Javier Hernández.

Justo cuando al Tri le urgen goles, rumbo al Mundial de Qatar 2022, el atacante Brandon Vázquez aparece en el horizonte como una posible solución o, al menos, como un aporte para mecer las redes más fácilmente.

Este delantero mexicoamericano de 23 años, quien nació en Chula Vista, California, es uno de los sublíderes de goleo en la actual temporada 2022 de la MLS, con 5 anotaciones, con todo y que milita en el Cincinnati.

Es decir, lleva los mismos goles que el anhelado por la afición, "Chicharito", y uno más que Carlos Vela, a quien enfrentó el domingo pasado.

Lo que más llama la atención es que Vázquez lleva más goles que cada uno de los delanteros que convocó el "Tata" Martino para el amistoso de este miércoles ante Guatemala.

Con sus 5 goles, Vázquez está por delante de Alejandro Zendejas, del América, quien lleva 4; por delante de Eduardo Aguirre, de Santos y quien suma un gol; y por delante de Santiago Giménez, de Cruz Azul, quien lleva 3 anotaciones.

Si bien tiene doble nacionalidad, este atacante que hoy brilla en el Cincy no se ha decantado por ninguna de estas Selecciones.

Pero... ¿Quién es Brandon Vázquez?

Este atacante mexicoamericano dio sus primeros pasos en el profesionalismo al ser parte de Xolos de Tijuana, donde jugó en la Sub 17, Sub 20 e incluso debutó en la Copa MX, de la mano de Miguel Herrera.

Sus buenas actuaciones no sólo dieron de qué hablar en la frontera sino que también fue convocado por las Selecciones Mexicanas con límite de edad.

Fue parte del Tri Sub 17 que se alistaba rumbo al Mundial de la categoría en 2017 pero el timonel Mario Artega lo dejó en el camino y ya no entró en la lista que disputó aquella Copa en India.

En aquel equipo estuvieron futbolistas como Roberto de la Rosa, Jairo Torres, César Huerta, Haret Ortega, entre otros, y que sería eliminado en Octavos del Mundial, al caer 2-1 ante Irán.

Entonces, Estados Unidos y los clubes de la MLS tocaron a la puerta de Brandon Vázquez.

El representativo estadounidense lo llevó a su Sub 19, Sub 20 y hasta la Sub 23, pero solamente en amistosos.

Ya con 17 años, el Atlanta United se lo llevó a sus inferiores hasta que debutó con 19 años.

Fue en 2020 que Vázquez se fue para el Cincinnati, tras apenas anotar 3 goles luego de tener minutos a cuentagotas en el primer equipo.

En Cincinnati apenas marcó 6 goles en dos temporadas, pero ahora ha arrancado a tambor batiente y pinta para lograr su mejor año en la MLS.

¿Por qué podría convocarlo Gerardo Martino?

El "Tata" ha demostrado que sigue de cerca a los mexicoamericanos que militan en la MLS, una Liga que conoce de sobra porque dirigió ahí en las temporadas 2017 y 2018, precisamente al Atlanta United, club donde militaba Brandon Vázquez.

El ahora DT del Tri fue quien debutó al atacante en la Major League Soccer, en la victoria como visitante del equipo 3-1 sobre el Real Salt Lake.

Curiosamente, Vázquez ingresó al 93' y tres minutos después aportó el último tanto para el Atlanta United.

Si Martino ya ha convocado a elementos como Efraín Álvarez y Julián Araujo, de la MLS, y ahora llamó a David Ochoa, portero del Real Salt Lake, para el amistoso ante Guatemala.

A la Selección Mexicana le urgen goles y un delantero que conoce de sobra, mexicoamericano y que no ha renunciado a los colores del Tri levanta la mano desde la Major League Soccer, a sus 23 años: Brandon Vázquez.