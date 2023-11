'Hay línea para que México vaya a Copa América'

Monterrey, México.- El vicepresidente de la Federación de Futbol de Honduras, Juan Francisco Saybe, denunció que en Concacaf hay línea para que México clasificara de manera directa a la Copa América 2024.

Saybe lanzó la acusación tras la eliminación de Honduras en Cuartos de Final de la Nations Leagues, en el que estaba en juego un pase directo al torneo que organiza la Conmebol y en la que participarán seis selecciones de Concacaf como invitados.

"No tengo ninguna queja con México, mi queja es con esa estructura que mantienen de que a fuerza tienen que ir", dijo.

¿Es la Concacaf?, se le preguntó.

"Me parece que sí, porque yo no encuentro otro culpable, a Canadá le pasó lo mismo. A Canadá hoy le dieron 12 minutos y ellos desafortunadamente no le metieron gol a Jamaica, pero la idea, la línea clara era Canadá y México directo a Copa América, y eso me parece que está muy mal.

"México es demasiado equipo, demasiado País para que se de esto. Siento que la gente mexicana también se da cuenta de eso. Es demasiada Selección"

Se jugaron más de 11 minutos de tiempo compensación

Honduras llegó al partido de vuelta de Cuartos de Final de la Nations League con una ventaja de 2-0, luego de su victoria en el juego de ida disputado en Tegucigalpa.

En el Azteca, México alcanzó el empate global 2-2 con un gol en el minuto 100, anotado por Edson Álvarez, y luego se impuso en penaltis por 4-2, después de que el árbitro Iván Barton repitiera dos disparos que había fallado César Huerta.

"Estoy totalmente (molesto), hay formas, si yo vengo acá y me meten tres goles, yo aplaudo y me voy a mi casa. Eso es futbol, pero que venga un árbitro y decida dar 9 minutos está bien, 9 minutos, pero van 11 minutos, 13 minutos ¿por qué se sigue jugando?", se quejó Saybe.

La selección hondureña tendrá que jugar un partido de Repechaje en marzo próximo para buscar su pase a la Copa América.