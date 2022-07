Hay pláticas de Pumas con Alves, pero no ofertas

CDMX.- La directiva de Pumas mencionó que sí hubo acercamientos con el brasileño Dani Alves y aunque todavía no ponen una oferta sobre la mesa, les gustaría contar con un jugador como él.

Leopoldo Silva, presidente del equipo, mencionó en entrevista con Claro Sport que gente cercana al jugador también platicó con ellos del tema.

"No tanto como una oferta. Ha habido conversaciones con gente de Brasil, hay cierto interés de parte de ellos, hay cierto interés de parte nuestra, pero no hay, en este momento, una formalidad", explico.

Silva mencionó que en este momento tienen plantel completo, pero tampoco descartó que estén cerrados a una opción más.

"Hasta el 5 de septiembre se cierran los registros, creemos que tenemos equipo completo, pero tampoco podemos descartar alguna posibilidad que pueda surgir", explicó.

El presidente de los universitarios solo tuvo palabras de elogio para Alves, quien desde hace varios días busca acomodo en algún equipo para mantener la esperanza de poder llegar al Mundial de Qatar.

"A quien no le gustaría contar el jugador con más títulos en la historia, nomás tiene 43 y a qué nivel, de que me gustaría tenerlo, sí me gustaría", explicó.

Silvia reconoció que los próximos días serán clave para definir el futuro de Dani Alves, y en Brasil, medios de ese país, señalan que la semana entrante el defensa tomara decisiones.