Hay poder mexicano en Postemporada de Grandes Ligas

CDMX.- Los Playoffs de las Grandes Ligas se pintarán de verde, blanco y rojo.

En este 2022, los peloteros mexicanos brillaron con sus respectivas novenas durante la temporada regular ofreciendo actuaciones de calidad en la lomita, con el bate y en jugadas defensivas.

Aunque 24 beisbolistas tricolores iniciaron la compaña con el firme objetivo de conquistar la Serie Mundial, solo ocho emprenderán la aventura.

En la Liga Nacional destaca el sinaloense Julio Urías, con los Dodgers de Los Ángeles y el sonorense Giovanny Gallegos, con los Cardenales de San Luis.

Del lado de la Liga Americana habrá más participación con el pelotero hermosillense Isaac Paredes y el tijuanense Jonathan Aranda, con Rays de Tampa Bay, así como Alejandro Kirk, con Azulejos de Toronto; el mexicoamericano José Treviño, con Yanquis de Nueva York; el mazatleco José Urquidy, con Astros de Houston y el también sinaloense Andrés Muñoz, con los Marineros de Seattle.

Con la Serie de Comodines de mañana se inauguran los Playoffs. En esta instancia los dos mejores equipos de cada liga descansan, así que Dodgers, Bravos, Astros y Yanquis no tendrán actividad este fin de semana.

Tampa Bay, de Paredes y Aranda, se medirá a Guardianes de Cleveland, y en choque de mexicanos, Kirk y los Azulejos van contra los Marineros de Andrés Muñoz.

Gallegos y San Luis jugarán frente a Filadelfia, y Mets de Nueva York y Padres de San Diego protagonizarán el último duelo de Comodines.

De estas novenas avanza el que gane 2 de 3 juegos.

El más efectivo

El de Culiacán, Sinaloa tiene el respaldo de anillo de Serie Mundial, el cual ganó con Dodgers en 2021.

Pese a no igualar las 20 victorias del año pasado, el zurdo cerró la temporada con marca de 17-7, la mejor efectividad de la Nacional de 2.12, 170 innings trabajados, 162 ponches y 40 pasaportes otorgados.

FRASE

Julio Urías

pitcher de los Dodgers

"Yo trato de hacer mi mejor trabajo arriba de la loma, de enfocarme y darle la posición y el mejor momento al equipo para ganar un juego y lo que puedan decir o en la lista que tengan o como me tengan (respecto al Cy Young) eso no me distrae".

Siempre presente

Durante sus últimas aperturas, José Urquidy, de Mazatlán, no la pasó nada bien al acumular tres derrotas al hilo con los Astros.

Independientemente de firmar su mejor temporada con récord de 13-8, 3.88 de efectividad y las 162.1 entradas que se mantuvo sobre el montículo, el tricolor fue enviado al bullpen.

FRASE

José Urquidy

pitcher de Astros

"Hemos estado haciendo un buen trabajo esta temporada, pero en octubre todo cambia, hay mucha confianza en mi, en mis compañeros. En octubre es el mismo beisbol, aunque la intensidad es muy alta, el que menos esperas estará ganando".

Velocidad pura

El relevistas mochiteco que lanza a más de 100 millas por hora es uno de los invitados a la Postemporada de MLB.

Andrés Muñoz encontró el equilibrio con los Marineros de Seattle, pues registra 4 salvamentos, 2.49 de efectividad, 96 chocolates recetados y 15 pasaportes recetados en 65 entradas.

FRASE

Andrés Muñoz

relevista de Marineros

"Nos ilusiona mucho, la vibra del clubhouse está muy alta".

Una pieza clave

José Treviño fue una de pieza importante en el éxito de los Yankees de Nueva York al asumir el rol de catcher titular.

Nacido en Corpus, Christi, Texas, el pelotero participó en el pasado Juego de Estrellas y ha aportado 11 cuadrangulares a los Bombarderos del Bronx. Tiene porcentaje de bateo de .249.

A consolidarse

Los 20 jonrones que acumuló en la campaña son el reflejo de su mejor etapa en las Grandes Ligas.

Tras dos temporadas de altibajos con los Tigres de Detroit, Isaac Paredes logró consolidarse con los Rays de Tampa Bay y, junto a Randy Arozarena, comandar la ofensiva. El pelotero sonorense batea para .207.

Debut de ensueño

El tercera base tijuanense debutó con los Rays este año y lo hizo por la puerta grande, ya que pegó un imparable productor de una carrera.

Actualmente, Jonathan Aranda ha estado presente en 32 partidos con la franela de Tampa, con porcentaje de bateo de .197, 6 carreras remolcadas y 10 carreras anotadas.

'Capitán' manda

Los Azulejos se convirtieron en el cuarto equipo de la Liga Americana en acceder a la Postemporada junto al tijuanense Alejandro Kirk.

El "Capitán" fue el primer catcher mexicano en ser titular en un Juego de Estrellas al contar con más de un millón de votos de los aficionados. Bateó 14 cuadrangulares.

Motivación extra

El relevista de los Cardenales de San Luis tendrá una motivación extra durante la Serie de Comodines, ya que recientemente firmó una extensión de contrato de 11 millones de dólares por los próximos dos años.

A sus 31 años, Giovanny Gallegos sigue dando muestra de su calidad sobre la loma con sus 14 salvamentos.