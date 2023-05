Hay que creer en el mexicano: Alan Mozo

Guadalajara, México.- Dejarse el corazón y las piernas para ser campeón con las Chivas es la consigna de Alan Mozo.

El lateral derecho es consciente de que no han ganado nada en este Clausura 2023, pero confía en dar ese último paso contra los Tigres para hacer historia en las Chivas.

"Hay que creer en el mexicano, trabajar y dar el ejemplo. Me pone muy feliz y estoy muy orgulloso de estar en este equipo y estamos listos. No hemos ganado nada, para eso nos falta un pasito más y estoy seguro que lo vamos a dar juntos.

"Yo vine para hacer historia y dar todo lo que está en mis posibilidades como persona y como jugador para aportar un granito de arena en este equipo tan importante y me siento muy feliz de representarlo en una Final. Estamos a 180 minutos o más y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo", mencionó Alan Mozo en exclusiva para CANCHA.

Las Chivas encaran mañana la Ida de la Final ante los Tigres en el Estadio Universitario, recibiendo la Vuelta el domingo en el AKRON.

- ¿Cómo defines a este plantel de jugadores que fue subestimado?

Chivas es un equipo tan grande que de él, siempre van a estar hablando. Es algo que se transmite desde los medios de comunicación, siempre Chivas va a estar en la boca de todos y esto es para los que no creían. Estamos en una Final. Es un equipo de puros mexicanos, hay que creer en el mexicano, trabajar y dar el ejemplo. Me pone muy feliz y estoy muy orgulloso de estar en este equipo y estamos listos. No hemos ganado nada, para eso nos falta un pasito más y estoy seguro que lo vamos a dar juntos.

- ¿Qué lugar te has planteado ocupar en la historia de Chivas?

Estoy aquí porque confían en mí. Porque sabía lo que representaba este equipo y desde el primer día me puse a trabajar para darle a Chivas la mejor versión de Alan Mozo. Yo me veo aquí haciendo historia, para eso vine, no para pasar de largo y ser un jugador más. Yo vine para hacer historia y dar todo lo que está en mis posibilidades como persona y como jugador para aportar un granito de arena me este equipo tan importante y me siento muy feliz de representarlo en una Final. Estamos a 180 minutos o más y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo.

Pule Alan Mozo su mejor versión

Alan Mozo se apoderó de la pradera derecha de las Chivas en este Clausura 2023 y se ha convertido en un elemento importante en el Rebaño de Veljko Paunovic.

"No solo es el trabajo que hay en la cancha todos los días. Ser futbolista no es solo entrenar en la mañana y jugar los fines de semana. Es un trabajo invisible y estando acá contraté a una chef para que me ayude con la alimentación para estar lo mejor posible físicamente, tengo una sicóloga del deporte que me ayuda también con muchos temas de cómo mejorar y son esos detalles que al Final marcan la diferencia y en la cancha se ven", reveló.