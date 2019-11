Hay que sacar a Bale para que hable, bromea Zidane

Madrid.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró que el tema de Gareth Bale ya es antiguo y bromeó para conocer el punto de vista del jugador sobre la polémica que lo rodea.

"Ya este tema está antiguo. Está en el campo, poco a poco, y nosotros estamos con gente sobre él para que vuelva con el equipo", afirmó sobre el jugador galés, a su regreso de Londres. "Yo no tengo que hacer nada. Él está aquí con nosotros, entrena, ha vuelto de su viaje y está mejor. Hay que sacarlo a él que venga a hablar con vosotros, para saber vosotros lo que piensa", bromeó Zidane.

SIN PLANES “A”, “B” o “C”

Zinedine Zidane respaldó tanto a Vinicius Jr. como a Rodrygo Goes, reiterando que tiene a su disposición a "25 jugadores titulares" y negando luego que tenga "un plan A, un plan B o un plan C" para cada compromiso.

Así, Zidane comenzó los elogios hacia su plantilla desde el uruguayo Fede Valverde. "Es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro, pero también presente. Lo está haciendo bien. No me sorprende, a nadie le sorprende. De todas formas, es un jugador importante de la plantilla. Somos 25 jugadores titulares y ya está", argumentó al respecto.

Todos los jugadores que están en la primera plantilla saben que pueden jugar y tienen que estar preparados. No tiene nada que ver, por el tema de 'Vini', que Rodrygo haya jugado más. Él tiene que seguir trabajando, como los demás", señaló acerca del dúo de jóvenes delanteros brasileños.

"'Vini' tiene calidad para jugar. Es un proceso normal para él de vez en cuando no jugar, pero tiene que seguir trabajando porque la realidad es ésta. Hay 25 jugadores y cada partido tengo que elegir", insistió Zidane justo antes de dar detalles sobre Rodrygo.

"Es un chico tranquilo, quiere trabajar. El otro día dijo eso ['todo va muy rápido'] porque es normal. Hay que ir tranquilos con él, tiene 18 años. Tiene calidad, tiene personalidad y, cuando le toca jugar, el otro día lo hizo bien", ha opinado sobre su actuación frente al CD Leganés.

Mientras tanto, Zidane ha rechazado las etiquetas en torno a sus 'onces' habituales. "No tengo un plan A, un plan B o un plan C. Cada tres días tengo que hacer un equipo, tengo que formar un grupo y tengo que dejar fuera a jugadores, eso es lo que me molesta más", dijo.

"El foco, en mi mentalidad, siempre intento meter al mejor equipo posible en cada partido. Y esto puede cambiar con los jugadores que tengo. No me gusta lo del equipo A, el equipo B, el C... eso no es verdad", subrayó.