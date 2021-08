Hemos corrido en peores condiciones: Ecclestone

Reforma

Guadalajara, Jal.- Si la Fórmula Uno estuviera bajo su cargo, Bernie Ecclestone hubiera lanzado el Gran Premio de Bélgica en algún momento.

El ex jefe de la máxima categoría no estuvo de acuerdo con la decisión de que no se corriera el Spa Francorchamps debido a la lluvia, ya que en sus tiempos, se corría en peores condiciones.

El GP de Bélgica no arrancó a su hora programada debido a la lluvia y luego de tres horas esperando mejores condiciones climatológicas, los pilotos dieron tres vueltas detrás del coche de seguridad y se canceló el evento.

"Hemos corrido en peores condiciones que esas y no hemos cancelado la carrera", dijo el británico de 90 años a "Sportsmail", quien además coincidió con Lewis Hamilton de que pesaron intereses económicos para cancelar el GP.

"Estoy de acuerdo con Lewis. No siempre lo hago, pero en esto tenía razón".

Si Ecclestone estuviera al frente de la F1, ¿qué hubiera hecho?

"A las 15:00 horas (8:00 horas de México), cuando la carrera tenía que comenzar, habría dicho: lo intentaremos de nuevo a las 16:00 ó 16:30. No parece que las condiciones vayan a mejorar, pero independientemente de lo que suceda, comenzará", explicó Bernie.

"Si quieres correr, bien; si no, bien también. Nadie puede poner una pistola en la cabeza de nadie, depende de ellos. Si yo estuviera al final de la parrilla, podría decidir que no vale la pena correr el riesgo porque es muy peligroso; pero si quisiera sumar puntos, podría pensar en seguir adelante. La gente toma sus propias decisiones, esto no es Afganistán".