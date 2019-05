Herrera desea ofender a Cruz Azul

Ciudad de México.- Tras ganar el duelo de ida de los Cuartos de Final, Miguel Herrera, técnico del América, considera que el 3-1 que consiguieron sus dirigidos ante Cruz Azul no es un marcador definitivo y desea seguir ofendiendo a La Máquina.

Nosotros tenemos que jugar bien, tener la pelota ante un gran rival, tenemos que cortar su iniciativa, no vamos a especular, tenemos que salir a ofenderlos, a seguir haciendo daño. Tenemos que estar concentrados. Queremos conseguir un buen resultado y avanzar a la siguiente ronda", expresó.

Las Águilas ostentan una racha positiva ante la Máquina y acumulan un total de 15 partidos sin ser vencidos en el llamado 'Clásico Joven'. Para el timonel azulcrema, la institución cementera no tiene miedo de enfrentarlos, simplemente son rachas del futbol.

"No creo que haya un equipo en el mundo que vea la camiseta de enfrente y le dé miedo, sí hay algunas que tienen mayor peso específico, pero no hay miedo. Son circunstancias y rachas, son números. Lo importante es hacer bien las cosas para que la historia siga siendo nuestra", dijo.

A pesar de cerrar la eliminatoria como visitantes, América volverá a jugar en el Estadio Azteca. 'El Piojo' no toma dicha situación como una clara ventaja, pero la idea para Herrera es olvidar lo logrado en el encuentro de Ida, sacar un buen resultado y acceder a la antesala de la final.

"No hay que relajarnos. El Azteca es nuestra casa, pero también es de ellos, no es que lleven tres partidos, tienen ya un año. La exigencia es ser campeón, pero que un equipo esté en semifinales siempre es bueno. Queremos estar en esa instancia", finalizó.

SE GUARDA SU ONCE INICIAL

Miguel Herrera no adelantó su once inicial como es su costumbre y es que aún tiene varias dudas; Bruno Valdéz y Agustín Marchesín es prácticamente un hecho que estarán, al igual que Nicolás Castillo; Edson Álvarez podría ir al banquillo de suplentes, aunque no quiere arriesgar al canterano; Incluso, Jérémy Ménez podría ser considerado.