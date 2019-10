Herrera espera paciente su oportunidad en el Atlético

Ciudad de México





De cara al encuentro que sostendrá la Selección Mexicana ante Bermudas en la Liga de Naciones de la Concacaf, el mediocampista Héctor Herrera aprovechó para tocar el momento que vive en el Atlético de Madrid, con la poca participación que ha tenido, a sabiendas de que ganarse un lugar en el cuadro de Diego Simeone no es sencillo.

"Uno siempre quiere jugar, lo he expresado en otras ocasiones, la decisión que tome al ir al Atlético de Madrid sabía que sería un reto difícil o importante en mi carrera, estaba consciente de que podía pasar lo que estaba pasando, pero estoy bastante tranquilo, disfrutando mucha la etapa que estoy viviendo, aprendiendo y trabajando al 100% para cuando se den las oportunidades estar preparado, que es lo que ha estado pasando. Obviamente uno siempre quiere ser protagonista, pero no depende de uno, no me queda nada más que trabajar y esperar la oportunidad”, manifestó.

Herrera aseguró que siempre está a disposición del combinado nacional a la espera de ser tomado en cuenta para los compromisos sin importar el carácter de los mismos, como de esta Liga de Naciones, aún con el cambio generacional por el que atraviesa el equipo.

"Yo siempre estoy esperando que me hablen, así sea para jugar amistosos, siempre es un orgullo poder estar aquí y me hace sentir bien el estar con más jóvenes, quizá me ven como una persona que puede llevarlos por el buen camino o enseñarles buenas cosas y espero que ellos también se sientan así o me vean así. Me siento un poco viejo (risas) pero no me incomoda, en algún momento pasé por el lugar en que están ellos” señaló.

A pesar de la jerarquía de los rivales ante los que se medirá el equipo mexicano, estos compromisos deben afrontarse con la mayor seriedad.

"Tenemos que salir con la mentalidad ganadora y hablar en la cancha por historia o por reconocimiento mundial somos favoritos, pero eso no cuenta a la hora de jugar, Nada de eso importa si no lo mostramos dentro de la cancha” concluyó.