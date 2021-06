Hijo de César Chávez consigue un título… universitario

Internet

Cristian Chávez decidió no seguir los pasos de su padre y hermanos, en cambio decidió enfocarse en viajar para conocer culturas, su gastronomía, incluso es algo que suele recalcar y colocar en su descripción de redes sociales y ahora se enfocó en conseguir una carrera.

El hijo del boxeador mexicano, se graduó de la licenciatura de negocios internacionales y fue acompañado por su padre, César Chávez, su hermana y su madre durante la ceremonia, Cristian publicó varias historias en las que se le ve contento por conseguir su logro académico y agradeciendo a sus padres por el apoyo, “El reconocimiento también es de mis padres”, escribió sobre una foto con su familia.

Es un éxito para los hijos Chávez después de los últimos resultados de las peleas de sus hermanos, cuando su padre se molestó con ellos por no comprometerse con el deporte, “Hice mi parte, mis hijos no, cuando los hijos no hacen caso, no se preparan a conciencia, esas son las consecuencias, se les estuvo diciendo, es un cuento de nunca acabar, yo prefiero que se retiren y ya a la ching***, si no se van a preparar a conciencia y van a hacer el ridículo, para qué pelean”, comentó en la conferencia de prensa luego de su pelea.