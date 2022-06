Histórico Joel Benavides para el deporte mexicano

CDMX.- Joel Benavides pasó de nadar en un manantial, a ser clavadista de una generación dorada, a entrenador de clavados y, ahora, a ser el primer hombre mexicano en competir en un Mundial en natación artística.

Sumergido en el manantial de la Barranca de Huentitán, en Jalisco, Joel aprendió a nadar cuando era niño de la mano de su padre. Veinte años después cambiará el agua de la poza por la del Campeonato Mundial de Natación Budapest 2022, donde se convertirá en el primer nadador tricolor que compita, junto a Trinidad Meza, en la modalidad de dueto mixto en natación artística, anteriormente conocida como nado sincronizado, deporte que hasta 2015 permitió la inclusión de los hombres.

Su carrera deportiva la empezó como clavadista con el laureado Iván Bautista, nunca recibió una clase profesional y tuvo un encuentro tardío con la natación artística, hasta los 22 años.

"El agua es vida. Entré a clavados sin saber nadar, pero mi papá desde chiquito me enseñó a nadar en unas pozas de manantial en Guadalajara, el agua ha estado en mi vida desde que tengo recuerdos, cuando entro al agua siento como si no existiera nada más; sólo yo en sincronía con el agua. Si tengo problemas me despejo de todos y sólo pienso en sentir el agua", describe Joel, en entrevista con CANCHA.

En la fosa compartió época con una generación dorada de clavadistas como los doble medallistas olímpicos Alejandra Orozco y Germán Sánchez hasta su retiro a los 15 años.

Tres años después, Bautista lo invitó a formar parte del cuerpo técnico de entrenadores de clavados para menores, cargo que ocupa desde hace cuatro años y por el que pidió una licencia temporal para competir en Budapest, Mundial que arranca este 17 de junio.

SUS INICIOS

Todo comenzó como un juego con la ondina destacada Juliet Barreto. Ella le enseñó algunos movimientos que grababan y subían a redes sociales.

Estos videos llegaron a la entrenadora rusa Olga Aseeva, quien dirigía el equipo nacional junior de natación artística.

Aseeva compartió las grabaciones con la entrenadora Patricia Vila, quien representó a México como atleta en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Dos semanas después Joel presentó una rutina libre en dueto mixto con Trini Meza, en el Campeonato Nacional Clase B, a finales de 2019.

"Llegué a 'sincro' con un entrenamiento más práctico que teórico de cómo hacer natación. Nos metíamos a nadar un poco, Juliet me mostraba el movimiento y yo lo reproducía. Soy muy visual", cuenta.

Los periodos largos de apnea dentro del agua que exigen un esfuerzo físico y mental fueron los principales desafíos para Joel en un deporte donde las atletas se esfuerzan por parecer elegantes.

"Fue muy rápido cómo montamos la rutina y aguantar 3 minutos sin haber tenido un trabajo pulmonar fue lo que más me pesó, llegaba a los entrenamientos con las manos sudando. Soy nuevo porque no tengo la preparación de mis compañeras que desde pequeñas siempre han tenido un trabajo de generar esa capacidad pulmonar y aguantar las apneas", relata.

La cultura machista y los estereotipos de género orientados a los hombres que practican natación artística sigue siendo un desafío pese a haberse convertido el año pasado, junto a la ondina Amaya Velázquez, en la primera pareja mexicana en ganar una presea en dueto mixto en el Campeonato Panamericano, en Aruba.

"Me he enfrentado a todo, tal vez a veces no me lo dicen directamente, pero se sobreentiende, comentarios como 'Te vas a hacer gay', pero siempre he creído que si tú haces algo con la pasión que te nace no te deben importar esos comentarios. Son estereotipos que los mexicanos por ser un País muy machista sí dicen.

"Sí me lastimaron algunos comentarios de personas que pasaban por la alberca y cómo me veían, lastima, pero si estás enfocado en lo que te gusta hacer te da la fortaleza para ignorarlos, son comentarios que no te van a ayudar a crecer y que debes dejar pasar como el agua y que corran", expresa.

¿Pensaste dejar la natación artística?

No, me dieron más fuerza para demostrar que el deporte es deporte y no tiene nada que ver con tu sexualidad y tu identidad. Mi sueño es obtener una medalla mundial y que esta modalidad llegue a los Juegos Olímpicos.

Los duetos mixtos no existían hasta 2015, por lo que muy pocos países tenían un hombre listo para nadar cuando el organismo rector, la Federación Internacional de Natación (FINA), decidió permitir competidores masculinos en los Mundiales.

Siete años después del Campeonato Mundial Kazán 2015, México tendrá participación por primera vez con un dueto mixto, modalidad que busca formar parte del programa olímpico de París 2024 por primera vez en su historia.

"Es un compromiso para mí y con México para que las próximas generaciones hagan las cosas por gusto y no por lo que les dicte la sociedad y, en especial, en esta disciplina quiero que a más niños les guste. Soy pionero en esto, vienen generaciones muy buenas como Diego (Villalobos), Matías (Alva de Dios) y Abner (Monter)", resaltó Benavides.

Joel busca seguir el camino del estadounidense Bill May, primer medallista de oro mundial en dueto mixto, y con quien tuvo una clase maestra el año pasado.

Además, admira a la rusa Svetlana Romashina, la inteligencia de su compañera "Trini", a las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez, y a la legendaria Ona Carbonell.

Debido a la pandemia y al nulo fogueo por los conflictos internos que atraviesa la Federación Mexicana de Natación, el Campeonato Mundial de Budapest será su presentación a nivel internacional.

"Sabemos que es un deporte de apreciación y se necesita mucho fogueo internacional, es necesario y a lo largo de esta temporada no hemos tenido ninguna presentación en ninguna Serie Mundial, nadie sabe nada de nosotros ni de lo que hemos preparado, queremos dar la mejor impresión y nos hemos preparado para eso".

DUETO PERFECTO

Trinidad Meza, compañera de Joel, apunta a hacer una presentación digna en el dueto mixto técnico en Budapest o quedar en el Top 10 o 12 que les permita meterse a la Final.

"Joel y yo sabemos la responsabilidad que tenemos y como es la primera impresión que dará México tenemos que hacerlo muy bien, lo que hagamos en esta competencia marcará mucho lo que venga en las siguientes competencias hacia Centroamericanos, Panamericanos y los siguientes Mundiales", indicó "Trini" a CANCHA.

Dentro y fuera de la piscina, la sincronía entre Trinidad y Joel se ha pulido con el tiempo y con el trabajo constante.

"Estoy muy emocionada porque había nadado con puras chicas en equipo o dueto femenil, ahora hacerlo con un hombre y con Joel, que es muy buena persona y hacemos muy buen equipo.

"Fuera del agua nuestra relación es muy bonita, le tengo mucho cariño, tiene una disposición excelente y me contagia mucho su buena actitud, en el agua nos hemos enojado porque luego no salen las cosas o lo regaño mucho, pero al final nos queremos mucho y estamos el uno para el otro", contó Meza.

Rusia es la actual campeona del dueto mixto técnico, pero no participará debido exclusión de la FINA por la invasión a Ucrania.

CONÓCELO

JOEL BENAVIDES LEPE

Natación Artística

24 años

10 marzo 1998

Jalisco

Seleccionado Nacional

Ex clavadista

Maestro de clavados

Oro en Dueto mixto técnico y en dueto mixto libre en el Panamericano Aruba 2021

SÍGUELE LA HUELLA

DUETO MIXTO

Día de competencia: 18 de junio

Fase: Preliminares dueto mixto técnico

Canción: Bella Ciao

Se califican 5 elementos

Usarán traje rojo

Duración de la canción: 2:30 minutos

12 duetos pasan a la Final que se realiza el 20 de junio

CONÓCELA

TRINIDAD MEZA RODRÍGUEZ

Natación Artística

Seleccionada Nacional

20 años