Hubo 25 mujeres y un travesti en fiesta del Tricolor en 2010

Ciudad de México.- Néstor de la Torre, quien fuera director de Selecciones Nacionales en septiembre de 2010, dio detalles de la fiesta que hicieron seleccionados en Monterrey tras un amistoso ante Colombia.

"¿Qué me pasa en Monterrey? No, no, no se van de desmadre. Meten 26 (mujeres), revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25, porque el otro era travesti", dijo De la Torre en entrevista con David Medrano.

"Vi todo (en cámaras), le hablé a (Carlos) Vela por teléfono y le dije 'hiciste esto, estos hicieron este tipo de falta, estas hiciste tú, entonces vas a estar castigado'. Hablé con todos. Fueron 16 (jugadores) a la fiesta".

Tras el incidente en el hotel de concentración, Efraín Juárez y Vela fueron suspendidos 6 meses de la Selección Mexicana, además que cada jugador pagó una multa de al menos 50 mil pesos.

"Nada, me enteré. Llegamos a las ocho y media a México, llego a mi oficina y ya me tenían los periódicos. Empiezo a leerlos y empiezo a ver. Había gente que me decía 'no fui', a ver güey, vi las cámaras", agregó.

"Hubo una persona que jugaba en el extranjero que me preguntó: 'Oye, ¿hay cámaras en el baño?'".