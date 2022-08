'Hubo personas en Querétaro que nos salvaron la vida'

Guadalajara, México.- Han pasado casi 5 meses de los sucesos violentos del Querétaro-Atlas, que hoy se vuelven a encontrar en una cancha.

El sábado 5 de marzo de 2022 se escribió una de las páginas más oscuras de la Liga MX cuando aficionados de los Gallos Blancos y de los Rojinegros se enfrascaron en una batalla campal en las tribunas de La Corregidora.

El saldo final y oficial fue de 26 personas heridas, dejando sanciones a los Gallos, su directiva y estadio, así como la medida de prohibir el acceso a las barras visitantes en la Liga MX, además de la instauración del FAN ID para identificar a los fanáticos de cada club, entre otras.

Esta noche, el duelo ha sido calificado de "alto riesgo", por lo que 800 uniformados estarán velando por la seguridad en el Jalisco.

Sin embargo, se sumarán elementos de seguridad privada con lo que rondarían los mil 500 en total.

Willy Sepúlveda, quien estuvo presente en La Corregidora, pidió a los fanáticos del Atlas dar un buen ejemplo.

"Un mensaje sería el que promovamos el respeto, porque los que estuvimos ahí sabemos que sucedieron cosas muy atípicas, pero que también hubieron muchas personas de Querétaro que nos ayudaron y que a muchos nos salvaron la vida cuando la situación era bastante crítica, entonces quienes vayan al Estadio Jalisco a ver al Atlas que vayan a eso nada más, y si se encuentran a un aficionado de Querétaro que guarden el respeto, que mostremos que aprendimos una lección, que nada va a legitimar dañar a un ser humano", dijo el aficionado rojinegro a CANCHA.

Sepúlveda considera que la medida de la Liga MX de prohibir el acceso a las barras visitantes no es suficiente.

"Creo que el que no vayan las barras visitantes no significa que desaparezca de pronto el sentimiento de un individuo, se sabe que siguen yendo al estadio, aunque ya no vayan como barristas en una forma organizada. Pero el problema de fondo no se está atendiendo, y eso dificulta que se solucione el asunto de paz en los estadios.

"Si realmente van a hacer una movilización de efectivos (800 elementos de seguridad) que sean personas capacitadas, no lo que vimos en Querétaro, pero el que sea a puerta abierta o cerrada es secundario, lo principal sigue siendo que quienes asistan como aficionados que tengan presente que el partido y la pasión es otra cosa, y nada te da derecho a agredir a otra persona", añadió el fanático capitalino.

Ya es tiempo de despertar

El Atlas quiere sacudirse la mala racha y regresar a la senda del triunfo.

El cansancio ha hecho mella en los Rojinegros, que registran 4 derrotas, 3 de ellas en fila, en 6 fechas del Apertura 2022.

La falta de pretemporada del Bicampeón ha provocado lesiones como las del peruano Anderson Santamaría o el capitán Aldo Rocha, quien no jugará esta noche.

Sin embargo, la motivación por seguir transformando a los Zorros y que se avecina el Clásico Tapatío ante las Chivas pueden despertar a la escuadra de Diego Cocca.

"El objetivo sigue ahí, que es conseguir el Tricampeonato y no descansaremos hasta alcanzarlo. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer; trabajar y seguir por la misma la línea que venimos mostrando desde hace meses, buscando transformar lo que estamos desarrollando y creando, sabiendo que todos los partidos son importantes, y por ahora estamos enfocados en ganar como locales", declaró el defensa atlista Javier Abella.

"Hemos desarrollado un buen futbol por lapsos, pero está claro que con eso no alcanza, estamos ajustando esos detalles, este grupo tiene unas metas y objetivos muy bien estipulados, son objetivos grandes, ambiciosos, pero seguimos con la idea de querer transformar y transcender", agregó.

Luego de este partido, varios Rojinegros irán a Minnesota para disputar el 10 de agosto el All Star Game entre la Liga MX y la MLS.

Camilo Vargas, Diego Barbosa, Hugo Nervo, Luis Reyes, Julián Quiñones, Julio Furch, además del lesionado Rocha, forman parte del combinado de figuras del balompié nacional, dirigidas por Diego Cocca.

Inmediatamente después regresarán a Guadalajara para alistar la visita al Estadio AKRON del sábado 13 de agosto.

El dato

En caso de sumar minutos ante los Gallos, el colombiano Julián Quiñones disputará su partido 50 con la playera del Atlas.

Apertura 2022 / J7

Atlas vs. Querétaro

21:00 horas / Afizzionados (Sky 564 e Izzi 503)

En cifras

4 derrotas no registran los Rojinegros del Atlas desde octubre de 2020.

3 duelos de 4 le han ganado los Zorros con Diego Cocca a los Gallos.

40 partidos de visitante tienen los Gallos sin ganar (24 descalabros y 16 empates).

2 torneos de Mauro Gerk como auxiliar de Cocca en los Xolos de Tijuana.