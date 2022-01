Hugo González olvida al Tri y se enfoca en Bravos

Cortesía

Encargado de cubrir la portería de los Bravos, Hugo González dice no estar en este momento con la mente ocupada en una posible convocatoria a la Selección Mexicana en este año mundialista, pues solo piensa en hacer bien las cosas con el FC Juárez y ayudar al equipo a ganar partidos en el Clausura 2022 de la Liga MX.

“La verdad ahorita no estoy pensando en selección, estoy pensando en hacer las cosas bien aquí en Juárez y ayudar al equipo, no quiero salirme de esa parte, pero va de la mano, el hacer bien las cosas aquí te puede catapultar para seguir peleando por un puesto en selección”, declaro ayer el guardameta de 31 años oriundo de San Luis Potosí.

“Así lo tengo ahorita en la mente, hacer las cosas bien aquí para que se me siga tomando en cuenta allá y si en algún momento me toca ir otra vez, pelear el puesto como siempre lo he hecho”, agregó el cancerbero de Bravos.

Mañana, Hugo estará en su tierra natal para enfrentar al Atlético de San Luis, rival directo en el fondo de la tabla de cocientes y que suma dos derrotas en los primeros dos partidos del torneo.

“Ahora tenemos un rival directo de los que estamos en la zona de abajo y lo sabemos todos aquí y dentro del plantel, sabemos que es un partido bastante importante para nosotros, pues que nos mete también de lleno a salir un poco más de esa zona aprovechando las derrotas que ha tenido Necaxa, así que todos estamos muy conscientes y muy mentalizados sobre el buen partido que tenemos que hacer el jueves y que tenemos que sumar de a tres”, agregó Hugo González.

En relación a los errores que se cometieron contra Cruz Azul, uno de los cuales les costó el gol de la derrota, González dijo que eso ya lo hablaron, sobre todo evitar al máximo las fallas ante rivales de la jerarquía de Cruz Azul, pues hacen un gol temprano y después es complicado darles la vuelta.

El guardameta señaló que si bien en la primera jornada lograron el triunfo ante Necaxa, no quedaron del todo satisfechos con el resultado, sobre todo porque con un hombre más no pudieron liquidar el juego. Después contra Cruz Azul cree que fueron mejores, pero no generaron peligro suficiente para hacer daño y se quedaron con un buen sabor de boca porque saben que mejoraron, pero malo por el resultado adverso.