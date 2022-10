Hugo Sánchez, dentro del Top 100 de futbolistas históricos

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El mexicano Hugo Sánchez, el histórico goleador del Real Madrid, se encuentra entre los 100 mejores jugadores del mundo, de acuerdo con la revista inglesa Four Four Two.

El Pentapichichi es el único mexicano que figura en esta lista que encabeza Leo Messi, y donde se encuentran figuras como: Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zinedine Zidane, Dani Alves, Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas y Ronaldo Nazario, entre otros.

Hugo fue elegido por la IFFHS como el mejor futbolista mexicano del siglo XX y también el número uno en la historia de la Concacaf.

La revista For Four Two ahora lo hace esta distinción y lo define como uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid y de LaLiga, donde militó en el Atlético de Madrid y el Real Madrid, donde su celebración del gol con saltos mortales se convirtió en leyenda.

"Sánchez ganó cinco títulos de Liga consecutivos entre 1985 y 1990, fue el máximo goleador de la competición en cuatro de esas temporadas y engalanó canchas españolas por todo el país con su espectacular abanico de remates. Depredador dentro del área penal, ciertamente, pero también extravagantemente dotado fuera de él", explicaron.

El Top 10 del listado:

1) Lionel Messi

2) Diego Maradona

3) Cristiano Ronaldo

4) Pelé

5) Zinedine Zidane

6) Johan Cruyff

7) George Best

8) Franz Beckenbauer

9) Ferenc Puskas

10) Ronaldo Nazario