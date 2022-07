Hugo Sánchez ya sabía que la Selección se vendría abajo

CDMX.- Hugo Sánchez ya veía venir la debacle que se está viviendo a nivel de Selecciones, pues desde que México abandonó las competencias con la Conmebol sin negociar, abrió la puerta para que Estados Unidos y Canadá crecieran, mientras que el futbol nacional se estancó.

"Las decisiones que tomaron los directivos de salirse de la Copa América, de la Copa Libertadores sin negociar están teniendo consecuencias, porque sólo pensaron en lo económico y no lo deportivo, es un perjuicio enorme, el talento y la calidad de México se estancó, al grado que Estados Unidos negoció ser la sede del Mundial del 2026 acompañado por México y los canadienses", explicó.

"Estados Unidos está absorbiendo sustancia deportiva, y eso para ellos está muy bien pero para nosotros está fatal porque estábamos compitiendo con la gente de Sudamérica, que es donde se desarrolla el mejor futbol del continente y de pronto vino el estancamiento, ellos están mejorando a nivel individual, por equipos y también en selecciones nacionales, nosotros no, hay que recordar que cuando competimos con Conmebol tuvimos un gran nivel y esa etapa va a ser irrepetible".

Si Hugo pudiera hacer realidad un deseo de cumpleaños, pediría que las Eliminatorias Mundialistas se jugaran por continente, que en América se fusionaran Conmebol y Concacaf para que los boletos se repartieran por grupos, como se hace en Europa.

Dijo que ve venir lo que le espera al Tricolor en Qatar, pues nunca estuvo de acuerdo con la llegada de Gerardo Martino al banquillo y tampoco con su permanencia.

"Lo dije desde antes, Martino nunca debió ser llamado, nunca aceptaré a un entrenador que no sea mexicano para dirigir a la Selección Nacional, cuando la toma de decisiones no es la correcta, los resultados van a ser nefastos, todo indica que hacia allá vamos. Me da pena y tristeza por los jugadores", sentenció.

Implora por paz y salud

Hugo Sánchez cumple 64 años de edad y hoy, antes de apagar las velas, pedirá paz en el mundo y salud para todos los que han sobrevivido a la pandemia de Covid-19.

Lo ocurrido en los dos últimos años sensibilizó al "Pentapichichi" y a su familia, el encierro tuvo efectos positivos y lo hizo crecer espiritualmente.

"Cuando apague las velas quiero salud y paz en el mundo, lo ocurrido en estos últimos años me dejó muchas enseñanzas, uno tiene que valorar que hoy tiene salud y puede estar al lado de sus seres queridos, y que mañana puedes perder esta oportunidad, hay que dar gracias por todo lo que tenemos", confesó.

"La felicidad la podemos irradiar entre todos, comprendiendo que sólo se vive una vez, hay que valorar que lo que estamos viviendo es único e irrepetible, mientras más mayor me hago valoro más las cosas".

Hugo se contagió de Covid-19 junto con su esposa Isabel Martín en el 2021, y aunque no tuvo necesidad de ser hospitalizado, en la primera ola perdió a su suegro, Santiago Martín, un golpe anímico para la familia.

"Todos los que tuvimos Covid-19 somos sobrevivientes, siempre te entra la duda de que puedas agravarte como le pasó a millones, y es duro superar esa sensación, además de las fiebres, perder el gusto, el olfato, son reacciones de incomodidad, pero espero que a todo el mundo le haya servido la pandemia", añadió.

El encierro que vivió en su casa de Madrid le permitió acercarse a sus hijas, Hanna e Isabella, con las que pudo entablar una relación más fuerte y solida.

"En estos dos años estuve más tiempo con ellas que los 18 anteriores y eso fue increíble para mí, porque ahora han comenzado sus estudios universitarios y miras como van tomando su camino y dejando la casa", detalló.