Ibrahimovic revienta contra el FIFA 21

Agencias

Ciudad de México.- El sueco Zlatan Ibrahimovic no está nada contento con EA Sports, en especial con su videojuego FIFA 21, luego que aparece su cara y su nombre sin ningún consentimiento.

"¿Quién dio permiso a FIFA de EA Sports para usar mi nombre y mi cara? ¿FIFPro? No soy consciente de formar parte de la FIFpro, y si lo soy me han colocado ahí sin ningún conocimiento real a través de alguna forma sospechosa. Y lo que es seguro es que nunca he permitido a la FIFA o a FIFpro que haga dinero usándome a mí”, mencionó en redes sociales.

Reiteró que alguien se está beneficiando económicamente y se dará a la tarea de investigar.

Por su parte, Gareth Bale se unió a los reclamos y lanzó un mensaje con el #TimeToInvestigate.

El delantero del Milán y goleador de la Serie A con 10 tantos, será baja por unos días, luego de confirmarse una lesión en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda.