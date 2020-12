Ignacio González decide poner fin a su carrera

Ciudad de México

Con 34 años de edad y tras varias lesiones de rodilla que mermaron su carrera del 2018 a la fecha, Ignacio González le dirá adiós definitivo a las canchas, tras la final de León, así lo anunció esta tarde.

"Mi filosofía es nunca rendirme, iba a retirarme el año pasado después de todo lo que pasé, pero al final seguí. Hoy la mejor forma de retirarme sería con un campeonato en uno de los clubes más importantes de México, estamos por empezar una final, que bonita manera de terminar una carrera, ojalá podamos levantar la octava copa, nos lo merecemos. En lo personal también creo que lo merezco”, expresó con nostalgia.

González se consolidó como pilar fundamental luego de los goles anotados en momentos clave para los ‘panzas verdes’, en la final por el Ascenso contra Correcaminos, además de ante América y Pachuca en el 2013 y 2014 respectivamente, siendo parte del equipo que logró subir a la máxima categoría y también logró el bicampeonato.

"Que mucha gente me dijera que no iba a ser futbolista profesional y llevo más de 20 años, me encanta que me digan que soy jugador de Ascenso, por ahí algún contrario me lo dijo, pero así me hace sentir más orgulloso de estar en uno de los clubes más importantes de México”, expresó.

Con apenas nueve minutos jugados en el Guard1anes 2020, Ignacio reconoció que sus mejores momentos con la Fiera ya los vivió, sin embargo, ser parte del equipo que podría levantar el título lo llena de orgullo.

"A veces el futbolista no entiende esa parte de poder ser titular, siempre quieres estar. Hoy entendí que tengo que apoyar desde afuera y sentirme parte. Club León es mi casa. Aquí encontré respaldo, todo lo que viví en estos 11 años me hizo mejor ser humano. Hoy estamos a punto de disputar otra final, es la mejor manera de cerrar esta etapa”, finalizó.

Fuente: www.excelsior.com.mx