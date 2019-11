Ilusiona a Calderón interés de grandes

Toluca.- Imposible negarse a ir al América, Chivas, Monterrey o Tigres.

Uno de los seleccionados mexicanos más atractivos en el mercado es el lateral izquierdo necaxista Cristian Calderón. El futbolista se arrepintió de minimizar el interés de grandes equipos y aceptó que las puertas están abiertas.

"Ilusionaría a todo joven, a todo chico, es algo muy bonito el que esté sonando tu nombre en equipos muy grandes como son Tigres, Monterrey, América, Chivas, sí me ilusiona, me da mucha felicidad y eso me sirve para seguir trabajando y demostrando.

"Imposible, la verdad, no estoy para cerrar las puertas a nadie, agradezco que se fijen en mí, pero no es lo mío hablar más sobre ese tema, estoy concentrado en el partido y ahora a regresar a Necaxa y hacerlo de la mejor manera", dijo Calderón tras el 2-1 sobre Bermudas.

El futbolista reiteró que no puede rehusarse a pertenecer a un cuadro de mucha jerarquía.

"Con mucha tranquilidad, si bien hice un mensaje en mis redes sociales en que me equivoqué en responder eso, la respuesta no era la ideal, creo que no agarré muy bien la pregunta, ya pedí disculpas y agradecí al profesor (Ricardo) Ferretti por las palabras hacia mí y estoy muy tranquilo, vienen cosas importantes para mí y el club en el que trabajo", mencionó.

Así como Uriel Antuna solicitó el consejo del técnico Gerardo Martino, el "Chicote" podría imitar a su compañero.

"Creo que lo haré en su momento, ahora estoy concentrado en la Liguilla, regresar e ir al último partido a Puebla, sabemos que estamos adentro, pero estar en mejor posición, creo que al final hablaré con el profe, que me serviría de mucho", dijo.