Imparable Lizeth Montes

Marco Tapia / El Diario

Acostumbrada a tener finales cerrados en sus competencias, pero sobre todo a ganarlas, ayer no fue la excepción para Lizeth Ivonne Montes Vázquez, que con cinco votos ganó la elección a Deportista del Año 2021 que la hace acreedora a la presea Agustín ‘Cheche’ Álvarez.

Lizeth es atleta de la UACJ, especialista en 100 metros con vallas, aunque también corre los 100 y 200 metros planos y el relevo 4x100.

Francisco Pedroza, ganador el año pasado, fue segundo lugar con tres votos, mientras que Uziel Muñoz y Paola Rivera sumaron dos cada uno. El beisbolista Carlos Rodríguez recibió un voto, lo mismo que el nadador Eduardo Sánchez.

Los ganadores en las otras categorías fueron: Karim Hernández, Entrenador Amateur; Daniel Reyes, Deportista Profesional; Javier Solís, Entrenador Profesional; Guerreras, Equipo Amateur; José Luis Mayrán, Promotor Deportivo; Héctor Hernández, Maestro de Educación Física; Lorenzo Valles, Atleta Paralímpico, y Paulina Luna, Talento Deportivo.

“Un amigo me mandó mensaje porque él estaba viendo la transmisión del Instituto y me mandó el mensaje ‘ganaste’ y yo ‘no, en serio’ y la verdad sí me sorprendí mucho”, comentó Lizeth, poco después de haberse enterado de este nuevo triunfo en su carrera deportiva.

“Mucha felicidad y sorpresa, la verdad, pero sí felicidad, y todo el tiempo, ahorita que supe todo es color de rosa. Le mandé mensaje a mi familia y todos me hablaron y me dijeron que me lo merezco porque ellos han visto todo lo que se ha trabajado, y a mi entrenador Cosme Rodríguez, que gracias a él se pueden obtener estos logros”, dijo la estudiante de la licenciatura en Diseño Industrial y que en el estadio donde entrena es mejor conocida como ‘Bombón’.

-¿Por qué elegiste las vallas?

“Las vallas me encantan, siento que es una prueba rápida y que realmente si haces algo mal no te das cuenta y se te va. Siento que es algo como muy de valientes en las vallas porque algún movimiento, algún pensamiento, te desconcentras y se te va. Entonces realmente la concentración de ‘ok, los obstáculos pásalos rápido, el brazo rápido’, siento que la técnica de vallas es lo que me gusta mucho y pues lo empecé desde secundaria, claro que en secundaria quién sabe cómo las pasaba, pero sí me tomaron el corazón las vallas”.

Desde la secundaria, recuerda Lizeth, conoció a Cosme Rodríguez y en aquel entonces empezó a entrenar con él al nivel de alto rendimiento.

“Entonces feliz de que ahorita ya se puede reflejar todo mi trabajo y él ha sido mi único entrenador. Lo poquito o mucho que he logrado es gracias a él, gracias a él puedo disfrutar de estos logros”.

Por eso, ella está acostumbrada a combinar los estudios con el entrenamiento, algo que ve como un estilo de vida, aunque ahora sí se ha vuelto un poco difícil porque está en sus prácticas profesionales.

“Pues sí, he combinado escuela y entrenamiento y la verdad se lo recomiendo a todos los niños, a todas las personas que puedan leer esta entrevista, que es lo mejor, inculcar a un niño entrar a un deporte es lo mejor que pueden hacer”.

-Deportivamente, ¿cómo fue el 2021 para ti?

“La verdad estuvo muy difícil por este ámbito en que se cerraron muchas áreas, entre ellos mi lugar de entrenamiento, el estadio se cerró. Entonces creo que sí fue una prueba de ‘cuánto lo deseas’, el poder buscar lugares dónde poder entrenar; mi entrenador nos hacía el programa y no nos podía ver porque realmente cada uno estaba en su casa. Creo que sí fue una prueba de cuánto lo quieres y cuánto vas a luchar por ello, y pues sí se pudo, se pudo, se buscó la manera y se logró”.

Una vez más, Lizeth agradeció el apoyo de su entrenador, pero también el de sus padres Rogaciano Montes y María de la Luz Vázquez, así como el de su hermana Laura y el de su novio Iván Duarte, que juega para el equipo de beisbol de la UACJ.

“Todos ellos me aguantan en los entrenamientos, que llego muerta, que llego como araña, fumigada, pero todo es gracias a ellos”.

Nombre: Lizeth Ivonne Montes Vázquez

Fecha de nac.: 1 de agosto de 1998

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 23 años

Estatura: 1.71 m

Peso: 62 kg

Disciplina: Atletismo, pruebas: 100 m c/vallas, velocidad

Estudios: Licenciatura en Diseño Industrial, 10º semestre

Deportista del Año 2021

Logros del 2021:

29-30 de mayo, Campeonato Nacional Universitario CONDDE

Arteaga, Coahuila

Oro en 100 metros con vallas, 14.57 segundos

Oro en 100 metros planos, 12.55 segundos

Oro en 200 metros planos, 25.95 segundos

Oro en relevo 4x100

11-13 de junio, Campeonato Nacional de Primera Fuerza (FMAA)

Estadio Olímpico de Querétaro

Plata en 100 metros con vallas, 14.09 segundos

24 y 25 de abril, Prueba de control

Pista Care, Nuevo León

Plata en 100 metros con vallas, 14.18 segundos

9 y 10 de mayo, Copa Tepic

Estadio Olímpico Santa Teresita, Tepic, Nayarit

Plata en 100 metros con vallas, 14.28 segundos

Las votaciones

Deportista del Año

Nombre Votos

Lizeth Montes 5

Francisco Pedroza 3

Uziel Muñoz 2

Paola Rivera 2

Carlos Rodríguez 1

Eduardo Sánchez 1

Nulos 2

Entrenador Amateur

Nombre Votos

Karim Hernández 4

Alfredo Martínez 3

Francisco Valdez 3

Ricardo Morales 2

Enrique Esparza 1

Linda de la O 1

Humberto Miranda 1

Demetrio Díaz 1

Deportista Profesional

Nombre Votos

Reyes Daniel Reyes 13

Alan Solís 3

Entrenador Profesional

Nombre Votos

Javier Solís 13

Equipo Amateur

Nombre Votos

Guerreras 8

Indios Sub-18 4

Indios UACJ 3

Wushu 1

Promotor Deportivo

Nombre Votos

José Luis Mayrán 10

Carlos Sifuentes 4

Jorge Amaya 2

Maestro de Educación Física

Nombre Votos

Héctor Hernández 5

Mónica Velázquez 4

Fernando Soto 3

José Rico 1

Nulos 3

Atleta Paralímpico

Nombre Votos

Lorenzo Valles 11

Víctor Reyes 3

Ernesto Zavala 2

Talento Deportivo

Nombre Votos

Paulina Luna 6

André Montaño 3

América González 2

Kenneth Alba 2

Luis Rentería 1

Jorge Méndez 1

Emilio García 1