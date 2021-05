Impone 'Canelo' récord histórico en Arlington

Arlington, Estados Unidos.- La pelea "Canelo"-Saunders metió más aficionados de los que se pensaban.

Al combate entre el mexicano Saúl Álvarez, con el británico, Billy Joe Saunders, entraron oficialmente 73 mil 126 personas, la mayor cantidad de personas para un evento deportivo desde que comenzó la pandemia.

Además, esa cifra es ya un récord para un combate del mexicano para una pelea de boxeo en el AT&T Stadium. La anterior marca la ostentaba el mismo "Canelo", cuando peleó hace unos años contra Liam Smith en 2016.

Pareciera que aquí no existe el Covid-19, pues la mayor parte de los aficionados no portan cubrebocas en el interior del inmueble, algo que no está prohibido, pues las autoridades texanas ya lo permiten, pues millones en esta localidad ya están vacunados.