Impulsa tecnología al América de Jardine

CDMX.- El liderato de las Águilas y su favoritismo al título se anclan en la tecnología. Una simple memoria USB puede facilitar los goles de Julián Quiñones o Henry Martín, o bien aumentar sus posibilidades de éxito en la Liguilla que arrancan hoy contra León y en la que buscan la estrella 14.

La escena se repite en cada partido: al minuto 40, Dudu Bressane pega un esprint desde las gradas hacia el vestidor. Se trata del analista de desempeño del equipo y quien porta una USB con videos que resumen tácticamente el primer tiempo. El técnico André Jardine proyecta las imágenes a sus futbolistas y establece el plan de juego para la parte complementaria.

"Trabajamos de la forma más actual posible, con una velocidad de información muy grande", cuenta el DT a CANCHA. "A veces en el intervalo ya tenemos algunos lances a mostrar a los jugadores, dónde están los espacios, cómo estamos presionando. Tengo en América un equipo de trabajo muy bueno, de nivel de Selección. El entrenador hoy, solito, no es nada".

El brasileño Jardine -quien en las fuerzas básicas del Gremio jugó con Ronaldinho y ya como DT llevó a Brasil a la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio- advierte que la diferencia está en los detalles.

El preparador físico Kako Pérez administra las cargas físicas de los jugadores. El auxiliar técnico Paulo Victor desgrana el trabajo de cancha y el estilo de juego de los rivales, mientras que en la parte más alta del Azteca es Dudu quien edita las imágenes que le proporcionan otros dos analistas, uno al grabar el partido y otro al recortar los videos.

"Dudu consigue trazarme en cuatro o cinco lances un resumen de esta parte más táctica, los videos son de arriba, tienes la visión de todos los jugadores, consigues saber exactamente o lo que el rival está pensando o cómo está defendiendo, dónde están los espacios. Si no estamos consiguiendo salir, probablemente estamos cometiendo algún error de percepción, no estamos percibiendo bien el espacio", comentó.

Por ejemplo, cuando Jardine detecta que al América lo presionan con ocho jugadores, también percibe que Quiñones y Henry quedan mano a mano y entonces el equipo apuesta por trazos largos. Por el contrario, si sólo lo aprietan cuatro rivales, entonces habrá que salir más pausado, con pases al lateral o al volante que queda libre. Un par de ajustes y a jugar.

El DT cataloga el duelo contra Cruz Azul como el único en el que las Águilas no mejoraron en el segundo tiempo.

"Soy un entrenador que cree mucho que la calidad de la información que pasas a los jugadores es tal vez lo que más puede marcar diferencia, somos muy atentos de no dar demasiadas informaciones, porque no absorbes", expresó Jardine, listo para utilizar todos los recursos tecnológicos desde esta noche en el Nou Camp ante León.

LA UNIÓN ES CLAVE

Es la noche del 4 de noviembre de 2023 y en el América saben que de vencer a Xolos estarán a solamente un partido del récord de puntos en torneos cortos de 17 jornadas.

Después de 72 minutos, el juego sigue empatado a cero. Un minuto después, Alejandro Zendejas la emboca y todos los suplentes pegan de brincos abrazados, entrelazados, como si la banca fuera un accesorio más y no una etiqueta.

¿Cuál es el método para tener a todos contentos, más aún a los suplentes?

"Una forma que me gusta mucho es rotar a todos, una parte realmente muy importante para el equipo, no es tan simple, no es tan fácil por la exigencia que tiene América, pero encontré un grupo muy sano, con mucha calidad", cuenta a CANCHA el DT André Jardine, previo a encarar a León en la ida de los Cuartos de Final.

En el América hasta el segundo portero Óscar Jiménez tiene minutos: 315 en este Apertura 2023.

"Fuimos encontrando dentro de todo el torneo momentos para colocar a uno, a otro, las rotaciones tienen este papel también, esta importancia, que al final todos son importantes y el equipo no depende de uno específicamente y al mismo tiempo queremos a todos. Los jugadores van entendiendo que no vamos aquí a tener un once ideal: estos son los que juegan y los otros están para hacer número o entrenar, no, ¡no! Todos son importantes. Todos pueden ser titulares en cualquier momento, tienen que estar listos.

"Incluso, durante la semana, muchas veces entrenamos los equipos completamente sin una idea de once ideal, porque queremos que todos entrenen al máximo todos los días y se preparen para jugar no sabiendo si van o no a jugar. Normalmente, informamos quién va a jugar un día antes, ahí sí los que saben que van a empezar pasan a concentrarse aún más, pero la semana y la forma en que trabajamos es igual para todos", comentó Jardine.

ASISTENTES DEL AMÉRICA

Carlos Eduardo Bressane

Un mundo de datos

Dudu Bressane es un analista táctico, capaz de sintetizar la información para que André Jardine pueda ajustar o reforzar planteamientos.

"Siempre está filmando todos los entrenamientos, buscando imágenes que puedan hacerle a los jugadores entender aún más el porqué de cada entrenamiento, qué buscamos, cómo va nuestra forma de jugar, cómo va evolucionando de partido a partido.

"Sólo equipos de alto nivel y Selecciones tienen este aporte, lo trajimos de la Selección de Brasil", dijo André Jardine.

Mario Felipe Pérez

Más rápido, más alto, más fuerte

Preparador físico con experiencia en la Selección Olímpica de Brasil, Palmeiras y Sao Paulo, Kako Pérez busca no sobrecargar al jugador de un equipo que ha tenido hasta 10 seleccionados nacionales.

"Tenemos un entrosamiento (compenetración) muy fuerte. Sabe equilibrar las cargas de acuerdo con los entrenamientos.

"El papel del preparador físico muchas veces es equilibrar el equipo para ir creciendo físicamente, sabiendo qué volumen el entrenador trabaja y así normalmente el entrenador no trabaja tanto para crear este equipo y que sea resistente, veloz, fuerte", mencionó Jardine.

Paulo Victor Rodrigues

Lector de la mente

Paulo Victor Rodrigues Gomes dirigió a las Selecciones Sub 15 y Sub 17 de Brasil. Fue asistente de André Jardine en la conquista del oro Olímpico, además de su largo recorrido en las inferiores del Palmeiras; incluso, tuvo un interinato con el primer equipo.

"Es mucho más un asistente de campo, de entrenamientos, de análisis del rival.

"Siempre llega a mí un video muy direccionado de cómo vamos a jugar contra cada rival porque Paulo me conoce muy bien, entiende mi cabeza, ya va buscando construir el inicio del plan de juego", cuenta Jardine.