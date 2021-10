Indios UACJ: Kevin Vázquez, un defensor sin límites

Cortesía: José Luis González Cortesía: José Luis González Cortesía: José Luis González

Lo que a la vista de los demás podría representar una limitación, Kevin Vázquez lo transforma en un arma de juego en contra de sus rivales cada vez que pisa el campo de futbol americano: en el 2017 fue reclutado por el entrenador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y puesto en la posición de tackle defensivo, donde la falta de su antebrazo izquierdo fue sustituida por su tenacidad.

La primera vez que Kevin, de 24 años, quiso formar parte de un equipo de futbol americano, fue rechazado porque los entrenadores creyeron que no tendría la misma capacidad que los demás jugadores; sin embargo, la exclusión la convirtió en un reto personal. “Cuando me dicen que no puedo hacer algo, lo intento”, dijo Kevin, quien hoy debutará en la Liga Mayor.

“A él lo conocí en un juego de estrellas juvenil del estado, yo era el coordinador defensivo de la selección norte, y lo elegí porque en esa temporada él destacó con mucha garra, su ímpetu era inagotable. Me pareció un joven muy maduro y su condición, al contrario de limitarlo, lo ha impulsado a ser mejor”, dijo el entrenador de la UACJ, Alfredo Martínez.

“Toda la vida me han juzgado, cuando inicie en este deporte no fui bienvenido por la falta del brazo, pero cuando me conocen, cuando saben la preparación física que tengo, cambian y hasta me tienen respeto porque saben que aunque no tengo el antebrazo y la mano estoy por encima de muchos”, contó Kevin, quien se siente orgulloso del equipo de jugadores de la UACJ.

Esta será la última temporada de Kevin en el equipo porque concluirá sus estudios en la licenciatura de Comercio Exterior y se retirará de la arena de juego.

Aunque se retirará después de esta temporada, Kevin llevará consigo el número 77 de su camiseta y además continuará dentro de la historia familiar: en su brazo derecho se tatuó el número con el que ha jugado desde que obtuvo la primera oportunidad de formar parte de un equipo de futbol americano y heredará la camiseta a su hermano menor.

