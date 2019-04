Indisciplinas, sanciones, y ahora un posible éxodo: la crisis de Chivas no tiene fin

Un pozo sin fondo, una crisis sin final. Chivas, uno de los equipos más populares y ganadores de la Liga mexicana de fútbol, pasa por uno de los peores momentos de los últimos años: sin resultados deportivos, los problemas extra cancha se han puesto de manifiesto en los últimos días y podrían provocar un éxodo de jugadores en el siguiente mercado de pases, de acuerdo con medios locales.

El club cayó en una espiral negativa a finales de febrero. Ahí inició una mala racha de resultados tanto en Liga como en Copa MX. El problema se agudizo cuando el "rebaño sagrado" se enfrentó en dos ocasiones consecutivas al América, su clásico rival, primero por el torneo copero (derrota y eliminación) y luego por el campeonato regular (segunda derrota).

América venció en dos ocasiones este semestre a su clásico rival (Foto: Fernando Carranza García/ cuartoscuro.com)





El hasta entonces técnico de Chivas, el paraguayo José Saturnino Cardozo, fue despedido una semana después. Sin reacción en el vestuario ni en la cancha, el club se encomendó a Alberto Coyote, auxiliar del paraguayo y hombre de la casa. Pero la estrategia no funcionó. El equipo volvió a perder y sus oportunidades de entrar a la Liguilla, que no disputan desde 2017, prácticamente desaparecieron.

Pero los problemas para Chivas van más allá de una mala racha: el equipo de Guadalajara ha tenido un pésimo desempeño en Liga en los últimos años y ha sumado pocos puntos en las temporadas más recientes, por lo que arrancará entre los peores en la tabla de los promedios en la temporada 2019-2020.





Tomás Boy, el tercer DT de Chivas en el semestre (Foto: Cuartoscuro)





Coyote, entonces, después de apenas un partido dirigido, fue sustituido por Tomás Boy, experimentado técnico con un buen recorrido por equipos que necesitan sumar puntos en su pelea por no descender. El nuevo estratega debutó el sábado pasado con una derrota –ante Monarcas Morelia como visitante– y no sabe si continuará al frente del equipo para la próxima temporada.

El problema deportivo se complicó en las últimas semanas con dos noticias que no tiene que ver con el fútbol: las supuestas complicaciones médicas de Jorge Vergara, dueño del equipo y que se encuentra retirado de la vida pública, y un caso de indisciplina al interior de la plantilla.

La última foto de Vergara, dueño de Chivas y retirado de la vida pública, data de julio de 2018 (Foto: Instagram)





Con Vergara dedicado a su familia, la decisiones de Chivas recaen en su hijo, Amaury Vergara, en el CEO del grupo Omnilife-Chivas y en Mariano Varela, director deportivo. Pero ninguno ha podido encontrar el rumbo después de que el entrenador argentino Matías Almeyda, que consiguió cinco títulos en el club entre 2015 y 2018, dejara el banquillo por problemas con la directiva.

Los hechos de indisciplina se manifestaron en días pasados, mostrando un club a la deriva. De acuerdo con un reporte de Medio Tiempo, dichos elementos acudieron a un restaurante que presta "diversos servicios" la noche previa al viaje al juego con Morelia correspondiente a la fecha 14 del Torneo de Clausura 2019 de la Liga MX, que Chivas perdió 0-1.

El periodista de Multimedios, Jesús Hernández, aseguró que los jugadores le revelaron que acudieron a un local “Hooters” a cenar y que alrededor de la media noche estaban de regreso en la concentración.









Chivas sigue ahondando en su propia crisis (Foto: Cuartoscuro)





“Es muy importante – la disciplina -, pero no soy nana. Los jugadores deben ser responsables”, expresó en conferencia de prensa Boy, apenas con una semana en el cargo.

Sin embargo, fuentes cercanas a la directiva aseguraron que hay conocimiento del suceso, pero que no tomarán una medida disciplinaria para no complicar aún más la situación deportiva del equipo, que no deja de empeorar.

El guardameta Raúl Gudiño confirmó que la directiva les pidió prudencia a la hora de mostrarse en público. “Sí nos pidieron (cuidado al salir), pero somos responsables. Sabemos qué está bien y mal, pero somos personas y tenemos derecho de poder salir con la familia”, dijo. “Pero debemos ser conscientes del momento que estamos viviendo y tomar esa responsabilidad”, añadió.









Pulido es uno de los señalados por la prensa local para salir el próximo mercado de pases (Foto: Fernando Carranza García/ cuartoscuro.com)





Este jueves, en la previa del partido de Chivas ante Puebla por la décimo quinta fecha del Clausura 2019, el diario El Universal señaló que “al término del torneo rodarán muchas cabezas“. “Jair Pereira (capitán), Isaac Brizuela y Alan Pulido apuntarían a salir del equipo por salud mental y física”, aseguró el rotativo.

“Nosotros estamos unidos, en equipo. Ellos sabrán, como directivos, qué es lo que sigue“, había respondido Gudiño a los cuestionamientos sobre el futuro del club.





Fuente: www.infobae.com