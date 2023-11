Ingresan a Julio César Chávez Jr. a un hospital psiquiátrico

CDMX.- Julio César Chávez Jr. está nuevamente en crisis. Su problema de farmacodependencia lo llevó a ser ingresado a un hospital psiquiátrico en Estados Unidos.

Su esposa, Frida, se alarmó por la cantidad de píldoras que ingirió y pidió apoyo al 911.

El pugilista, hijo de Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores del mundo, tomó una gran cantidad de píldoras para adelgazar, lo cual asustó a su familia, que temió por su vida.

Su esposa también tuvo miedo por ella y sus hijos, ya que el boxeador suele ponerse violento.

TMZ Sports reportó el incidente y recordó que hace una semana, su mujer lo reportó por una ingesta de pastillas, potencialmente peligrosas y pidió que los médicos lo examinaran, por ello se determinó recluirlo para tenerlo bajo observación.

Su padre, Julio César Chávez, declaró en octubre al podcast "Bromeando con Los Rivera" que le daba pena que su hijo viviera empastillado, haciéndose daño, pues cada vez su comete este tipo de excesos sufre alucinaciones y pierde el control de sus emociones.

"Me da lástima, porque sus hijos están chiquitos y no los está disfrutando. Me duele que se vaya a quedar loco, que le vaya a pasar un accidente manejando a las 12,1 de la mañana a todo lo que da, que le vaya a dar un infarto de tantas pastillas que se mete", dijo JC.

"Es algo muy doloroso para mí, porque los hijos son otra cosa. El dolor más grande que siento es que teniendo mis clínicas de adicciones no lo puedo ayudar. Estuvo un año en un anexo, todos muy contentos y todo, pero a la semana salió y ¡otra vez! Yo digo: 'Dios mío, ¿qué pasó?'. No es posible que a la semana recayera en las pastillas y digo: '¿Qué hago?'. Lo he metido otra vez a la clínica, se limpia y otra vez sale".